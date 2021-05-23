– Неделю назад я возвращалась из Афин в Вильнюс точно таким же рейсом. Мы виделись с Романом Протасевичем в Греции, он фотографировал наш рабочий визит, цитирует kp.by









Тихановская напомнила, что Роман Протасевич – это известный белорусский активист, блогер и стипендиат журналистской программы имени Вацлава Гавела. В 2019-м он покинул Беларусь.







