Тихановская: «Неделю назад я возвращалась из Афин в Вильнюс таким же рейсом»
Светлана Тихановская отреагировала на инцидент с самолетом Ryanair в Минске
– Неделю назад я возвращалась из Афин в Вильнюс точно таким же рейсом. Мы виделись с Романом Протасевичем в Греции, он фотографировал наш рабочий визит, цитирует kp.by
Тихановская напомнила, что Роман Протасевич – это известный белорусский активист, блогер и стипендиат журналистской программы имени Вацлава Гавела. В 2019-м он покинул Беларусь.
Напомним, что 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, который летел в Вильнюс. На борту лайнера находился Роман Протасевич, которого задержали после приземления в белорусской столице. Против него в Беларуси возбуждено несколько уголовных дел, Протасевич внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности.
20:16 23/05/2021
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