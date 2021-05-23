Авиакомпания Ryanair получила разрешение на вылет самолета из Минска
Следовавший в Вильнюс самолет Ryanair вылетит из Минска после 19:00 мнск Авиакомпания принесла пассажирам извинения за задержку
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье ирландской авиакомпании.
"Местные власти дали разрешение на вылет самолета, который должен покинуть Минск после 19:00 по местному времени", - добавили в авиакомпании.
"Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам", - отметили в авиаперевозчике.
Однако извинений будет недостаточно.
19:35 23/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение