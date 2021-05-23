Авиакомпания Ryanair получила разрешение на вылет самолета из Минска

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил и в воскресенье ирландской авиакомпании.





"Местные власти дали разрешение на вылет самолета, который должен покинуть Минск после 19:00 по местному времени", - добавили в авиакомпании.





"Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам", - отметили в авиаперевозчике.





Однако извинений будет недостаточно.