Сколько пассажиров Ryanair сопровождал МиГ-29

На борту находились 123 пассажира. Согласно последним данным, они - в транзитной зоне, где проходят досмотр Cлужбой авиационной безопасности.

В свою очередь в Литве заявили, что этим рейсом следовали около 170 пассажиров из 12 стран, включая более 90 литовских граждан, пишет ТАСС.





По данным FlightRadar, самолет пролетел почти над всей территорией западной части Белоруссии и недалеко от границы с Литвой повернул в сторону Минска. Интересно, что неделю назад таким же рейсом из Афин в Вильнюс возвращалась Светлана Тихановская.







