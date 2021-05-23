Сколько пассажиров Ryanair сопровождал МиГ-29
По данным Минобороны Беларуси, для сопровождения самолета подняли в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29. И все радио одного пассажира - разыскиваемого белорусскими властями Романа Протасевича?
На борту находились 123 пассажира. Согласно последним данным, они - в транзитной зоне, где проходят досмотр Cлужбой авиационной безопасности.
В свою очередь в Литве заявили, что этим рейсом следовали около 170 пассажиров из 12 стран, включая более 90 литовских граждан, пишет ТАСС.
По данным FlightRadar, самолет пролетел почти над всей территорией западной части Белоруссии и недалеко от границы с Литвой повернул в сторону Минска. Интересно, что неделю назад таким же рейсом из Афин в Вильнюс возвращалась Светлана Тихановская.
Напомним, Роман Протасевич — 26-летний белорусский активист, блогер и редактор каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. В ноябре прошлого года Следственный комитет Беларуси завел против Протасевича уголовные дела по нескольким статьям. Он проходит обвиняемым по статье 293 УК («Массовые беспорядки»), статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и статье 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»). Кроме того, в КГБ его внесли в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Также Роман был объявлен в межгосударственный розыск, причастных к террористической деятельности. Также Роман был объявлен в межгосударственный розыск.
"Белорусский партизан"
18:43 23/05/2021
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