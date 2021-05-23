— У нас шок, осознание того, что то, что происходит, не вписывается ни в какие рамки логики и разумных правил. Мы даже предположить не могли такой поворот событий, — так прокомментировал задержание блогера Романа Протасевича его отец Дмитрий.





Романа Протасевича задержали после аварийной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.





Близкие Романа узнали о задержании сына из телеграм-каналов. Родителям было известно, что Роман должен был лететь из Афин сегодня [23 мая], но они не знали, каким рейсом и куда именно он прилетит. А узнав из новостей о внеплановой посадке в Минске самолета из Афин заподозрили неладное.





— Когда узнали информацию о том, что самолет рейса Афины-Вильнюс совершил посадку в Минске, у нас закралось подозрение, что что-то здесь не так. Мы подумали, что этим рейсом мог лететь наш сын. Так и оказалось. Дальше мы из телеграм-каналов узнали, что его задержали, — рассказал отец Романа.





Дмитрий узнал своего сына на фотографии, опубликованной в том числе в телеграм-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (позже фотография в этом телеграм-канале была удалена - Прим. ред.).





Что с блогером сейчас и где он находится, родители не знают, официально им ничего не сообщили, а телефон Романа Протасевича недоступен.





В Грецию Протасевич ездил в отпуск, говорят родители. О его местонахождении знал ограниченный круг людей.





— Это была сугубо наша информация. Он никому не хотел распространяться. И от нас никто не мог узнать, что нам известно, где находится наш сын.





Роман Протасевич — 26-летний белорусский активист, блогер и редактор каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. В ноябре прошлого года Следственный комитет Беларуси завел против Протасевича уголовные дела по нескольким статьям. Он проходит обвиняемым по статье 293 УК («Массовые беспорядки»), статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и статье 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»). Кроме того, в КГБ его внесли в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Также Роман был объявлен в межгосударственный розыск., причастных к террористической деятельности. Также Роман был объявлен в межгосударственный розыск.