Власти Брестской области собираются ввести сбор за выезд из страны

Введение местного сбора за пересечение госграницы на авто планируют рассмотреть в Брестском областном Совете депутатов, информирует БелТА.

Сессия облдепутатов, где будет рассматриваться этот вопрос, состоится уже в понедельник, 24 мая.

Брестские власти считают, что при введение местного сбора будут руководствоваться принципами уже принятыми в других областях - Гомельской и Гродненской. Но еще хотят детальнее обсудить оплату.

- Суть в том, что нужно было уточнить некоторые моменты по оплате. Если сбор будет введен, он будет действовать по времени практически так же, как и в других областях, - прокомментировал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Ранее сообщалось о том, что местный сбор за выезд на машине из Беларуси с территории Гомельщины и Гродненщины начнет действовать с 1 июня 2021-го года. Собранные средства будут направлять на борьбу с коронавирусом. Изначально планируется взимать плату примерно до 1 января 2023-го года, пишет kp.by