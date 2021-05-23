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Фото. Как задерживали Романа Протасевича. В чём его обвиняют

В национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс. Задержан пассажир рейса Роман Протасевич, ранее внесенный КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.

Фото. Как задерживали Романа Протасевича. В чём его обвиняют
фото: delfi.lt/ru
В национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс. Задержан пассажир рейса Роман Протасевич, ранее внесенный КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.
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Фото Трибуна

«Акаўнт Рамана Прастасевіча у фб зьнік (яшчэ некалькі хвілінаў таму быў даступны). Выдалены альбо сябрамі, які мелі доступ, альбо гэта маніпуляцыі ГэБэ, якое атрымала доступ да ягонага тэлефона (каб не павыдалялі камэнтары і лайкі). На тое, што зрабіў гэтэ сам Раман – шанец мізэрны», – паведамляе Сяргей Навумчык.

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Минобороны: МиГ-29, поднятый для сопровождения самолета Ryanair, вернулся в Барановичи.

Сообщается, что «дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2.  После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования».

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В официальном Instagram-аккаунте Ryanair более 3000 комментариев с требованием пояснить ситуацию с рейсом Афины-Вильнюс.


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Многие телеграм-каналы поспешили написать о том, что Роману Протасевичу грозит смертная казнь, но это не так, отмечает TUT.BY.

Бывший редактор признанного экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

    • ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);

    • ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет );

    • ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания. Возможно, в заблуждение ввел тот акт, что Роман Протасевич был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для этого послужило обвинение об организации массовых беспорядков.

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На онлайн-табло вильнюсского аэропорта сообщается, что рейс FR4978 по маршруту Афины-Вильнюс задерживается. 

В пресс-службе национального аэропорта «Минск» сообщили Еврорадио, что продолжают «проверочные мероприятия». При этом не смогли уточнить, когда лайнер сможет вылететь.


Роман Протасевич, 23 мая

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Читатель Delfi прислал несколько фотографий из происходящего в аэропорту «Минск». По его словам, пассажиров высадили из самолета, их вещи проверяют с помощью собак, вокруг стоят солдаты в жилетах и касках, двигатели самолета до сих пор не выключены.



 Фото: читатель DELFI



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Пресс-секретарь Национального аэропорта Минска Ромина Саматханова заявила mlyn.by, что на данный момент сообщение о минировании не подтвердилось.
gazetaby.com
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