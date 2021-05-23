Фото. Как задерживали Романа Протасевича. В чём его обвиняют

В национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс. Задержан пассажир рейса Роман Протасевич, ранее внесенный КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.

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Фото Трибуна





«Акаўнт Рамана Прастасевіча у фб зьнік (яшчэ некалькі хвілінаў таму быў даступны). Выдалены альбо сябрамі, які мелі доступ, альбо гэта маніпуляцыі ГэБэ, якое атрымала доступ да ягонага тэлефона (каб не павыдалялі камэнтары і лайкі). На тое, што зрабіў гэтэ сам Раман – шанец мізэрны», – паведамляе Сяргей Навумчык.





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Минобороны: МиГ-29, поднятый для сопровождения самолета Ryanair, вернулся в Барановичи.





Сообщается, что «дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования».





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В официальном Instagram-аккаунте Ryanair более 3000 комментариев с требованием пояснить ситуацию с рейсом Афины-Вильнюс.









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Многие телеграм-каналы поспешили написать о том, что Роману Протасевичу грозит смертная казнь, но это не так, отмечает TUT.BY.





Бывший редактор признанного экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:





• ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет);





• ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет );





• ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).





Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания. Возможно, в заблуждение ввел тот акт, что Роман Протасевич был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для этого послужило обвинение об организации массовых беспорядков.





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