В РПЦ предложили запретить охоту как хобби

Соответствующее заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена», - заявил священнослужитель.





Митрополит Иларион добавил, что если охота необходима в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, имеющие специальную лицензию.





Поводом для обсуждения темы обращения с оружием стала трагедия в казанской школе, произошедшая 11 мая. В результате стрельбы в местной гимназии, устроенной 19-летним Ильназом Галявиевым, погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы, пишет politring.com



