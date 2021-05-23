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В РПЦ предложили запретить охоту как хобби

Русская православная церковь предложила запретить охоту как развлечение и ограничить доступ широких масс населения к оружию.

Соответствующее заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
«Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена», - заявил священнослужитель.

Митрополит Иларион добавил, что если охота необходима в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, имеющие специальную лицензию.

Поводом для обсуждения темы обращения с оружием стала трагедия в казанской школе, произошедшая 11 мая. В результате стрельбы в местной гимназии, устроенной 19-летним Ильназом Галявиевым, погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы, пишет politring.com
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