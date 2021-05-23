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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

«Эй, Ryanair! Где твоя реакция?!»

От Ryanair потребовали объяснений после посадки самолета в Минске. Пользователи сети обрушились с критикой на авиакомпанию Ryanair после того, как ее самолет, на борту которого находился создатель признанного в Беларуси иностранной экстремистской организацией Роман Протасевич, приземлился в Минске. В комментариях к последнему посту компании в Instagram от нее потребовали объяснений.


Многие пользователи начали задавать под публикацией вопросы о том, как Ryanair могла допустить произошедшее. «Почему вы сделали это?» — спрашивали они. «Сколько заплатили вашим пилотам?» — упрекали другие.

Пользователи также потребовали международного расследования по делу Протасевича. 

Но, надо признать, что есть и те, кто восхищен операцией белорусских спецслужб. Их реакцию приводят некоторые официльные медиа, в частности, портал Mlyn.by.

«Задержание Протасевича – это блестящая, красивая, сложная, продолжающая лучшие традиции оперативного искусства советского КГБ работа белорусского ЧК. Крутые!». Российский общественный деятель, инициатор преследования Алексея Навального Сергей Карнаухов.
Лента.ру
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