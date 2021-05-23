«Эй, Ryanair! Где твоя реакция?!»

От Ryanair потребовали объяснений после посадки самолета в Минске. Пользователи сети обрушились с критикой на авиакомпанию Ryanair после того, как ее самолет, на борту которого находился создатель признанного в Беларуси иностранной экстремистской организацией Роман Протасевич, приземлился в Минске. В комментариях к последнему посту компании в Instagram от нее потребовали объяснений.