Протасевич, который в последнее время являлся администратором одного из телеграм-каналов, летел на самолете Афины-Вильнюс.





Как известно, самолет из-за сообщения о минировании запросил посадку в Национальном аэропорту Минск.





Позднее информация о минировании лайнера не подтвердилась. Пассажиры, которые летели данным рейсом были эвакуированы и прошли дополнительный досмотр. А вот Романа Протасевича задержали.





Официальная версия - самолеты сами запросили посадку в Минске из-за инцидента на борту. Но тогда непонятно, почему Александр Лукашенко дал команду поднять в небо истребитель, чтобы сопроводить самолет Raynair в минский аэропорт.





Напомним, что Степана Путило и Романа Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков. Также в отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" ( до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским.

В этой связи "случайное" аврийное приземление самолета в Минске случайным не выглядит.











