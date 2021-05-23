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Видеофакт. По Гомелю бегал лось, добрался даже до вокзала

Пользователи шутят, что опаздывал на поезд

Обычно по Гомелю гуляют собаки со своими хозяевами, иногда — цирковые медведи с дрессировщиками, когда приезжают на выступления. А вчера, 22 марта, люди в разных местах города замечали лося. Животное бегало по частному сектору, добралось до вокзала. Пользователи шутят, что лось опаздывал на поезд.

Вряд ли лось строил себе какой-то экскурсионный маршрут, но побывал во многих частях города. Как пишет Onliner, еще в 7:20 утра горожане заметили его на Сосновой — он поворачивал на улицу Менделеева. Ближайший лес — от «Солнечной», со стороны выезда из Гомеля на Речицу. Так что, возможно, лось оттуда.


В районе 10 часов он побывал на Шведской горке. «Это какое-то новое явление для района. Вчера на прогулке с собаками в то же время из кустов шмыгнул заяц-русак. Почему прибегают — вопрос», — рассказал гомельчанин.

Потом в TikTok появилось видео, как гость города бегает по вокзалу. «Ужас! В Гомеле лось опоздал на поезд и не смог вернуться в Украину. Хоть бы на маршрутку успел», — шутят пользователи.

Пока непонятно, все это один и тот же лось, или их было в Гомеле несколько. Гомельчане переживали, все ли в порядке с животным, помогли ли ему выбраться в естественную среду обитания. Пока это остается загадкой.
gomel.today
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