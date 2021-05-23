Готовятся изменения в правилах выделении земли в Минском районе

Это неправда. Но откуда появился этот слух и что на самом деле предлагают сделать исполнительные власти? МЛЫН.BY связался с представителями облисполкома и выяснил подробности.





В чем суть. Минский областной исполнительный комитет обратился к Главе государства с просьбой приостановить на территории Минского района выделение участков для ведения личного подсобного хозяйства.





— Граждане имеют право получать данные участки. Но, согласно законодательству, они должны использоваться по целевому назначению: выращивания сельскохозяйственных культур, строительства помещения для хранения сельхозинвентаря и выращенной продукции. Не более того. Только некоторые граждане поступают иначе: возводят на них хозблоки, жилые дома или постройки следующего типа: первый этаж отводится для хранения хозинвентаря, второй – для проживания, – рассказал начальник главного управления землеустройства Сергей Шимук.





Для тех, кто не в курсе цен на недвижимость или порядка получения земель для ведения подсобного хозяйства, — поясняем. Минский район пользуется колоссальным спросом. За прошлый год больше четверти проданных в результате аукциона участков находятся в пристоличье. Идея провести всего полчаса в пути и оказаться в собственном домике на природе выглядит очень привлекательно. Правда, цены тоже соответствующие. По словам Сергея Шимука, только за прошлый год стоимость земли в Минском районе выросла примерно в два раза: если год назад цена на участки была 30-40 тысяч долларов США, то сегодня — может доходить до 80-90 тысяч долларов.





А вот земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, согласно текущему законодательству, предоставляются сельисполкомами без проведения аукционов. Грубо говоря, человек платит только за оформление документов. Ситуация следующая: кто-то платит колоссальные деньги, чтобы построить себе дом. А кто-то платит значительно меньше — и тоже строит дом. Не очень честно. И не особо законно.





—Предоставляя таким образом участки для ведения личного подсобного хозяйства, Минский район за период с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года потерял порядка полутора миллионов белорусских рублей. Которые могли бы быть в бюджете, если бы эти деньги были реализованы в порядке аукционов. Поэтому мы обратились к Главе государства с просьбой приостановить на территории Минского района выделение участков для ведения личного подсобного хозяйства, если они пригодны для строительства жилых домов. Речь идет об участках от десяти и до более сотен квадратных метров земли. При этом права граждан на получение земли для ведения личного подсобного хозяйства ограничиваться не будет, – заключил Сергей Шимук.