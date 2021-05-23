"Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса. Некоторые поезда отменены. Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом", - говорится в сообщении.





Подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД, пишет Интерфакс.





Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, просит с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.



