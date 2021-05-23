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Как проходит вакцинация в Беларуси и ближайших странах

Как показывает статистика, изобретение вакцин и их массовое производство не привели к одномоментной победе над коронавирусом, поскольку темпы вакцинации населения во многом зависят от доступа к препаратам и готовности населения к использованию вакцин, прошедшим испытания по упрощенной процедуре.

Как проходит вакцинация в Беларуси и ближайших странах
Пока граждане одних стран готовы ездить за вакцинами в другую страну, жители других отказываются даже от бесплатных прививок, пишет neg.by

Темпы вакцинации остаются низкими из-за поставок вакцины

Согласно официальным данным, вакцинация населения Беларуси от коронавируса началась 29 декабря 2020 г., когда в страну поступила первая партия российской вакцины «Спутник V». В феврале 2021 г. был утвержден Национальный план мероприятий по вакцинации против COVID-2019 на 2021-2022 гг., которым определены основные принципы вакцинации – приоритет определенных социальных и профессиональных групп и охват не менее 60% населения каждого региона к концу 2021 г. По состоянию на 19 мая 2021 г. первую дозу вакцины получили 356 тыс. человек, полностью провакцинировано 256 тыс. человек, т.е. текущий охват населения вакцинацией не превышает 6,6%, что является довольно низким показателем. Главная причина медленных темпов – зависимость от поставок вакцины и исходного сырья из-за рубежа и относительно высокая цена поставок вакцин из альтернативных источников.

О недостаточном количестве препаратов косвенно свидетельствует образовавшаяся очередь на вакцинацию, которая на 19 мая насчитывала 460 тыс. человек. То есть пока спрос на вакцину превышает возможности белорусской системы здравоохранения по профилактике: прививка делается по мере поступления вакцины. Этим объясняется скачкообразный график процедуры – количество граждан, получивших прививки, резко растет после получения очередной партии препаратов. Например, сейчас можно ожидать очередного скачка, связанного с получением крупной партии вакцин китайского производства (300 тыс. доз), выделенного КНР нашей стране в рамках гуманитарной помощи.

Определенные надежды на ускорение темпов вакцинации связаны с постепенным освоением самостоятельного освоения выпуска препарата. В настоявший момент на базе РУП «Белмедпрепараты» налажен выпуск российской вакцины «Спутник V» по схеме розлива с производственной мощностью до 500 тыс. доз ежемесячно. Одновременно с российской стороной на площадях данного предприятия запущен инвестиционный проект, предусматривающий запуск полного цикла производства препарата. Параллельно Минздрав совместно с НАН Беларуси ведут разработку собственной отечественной вакцины. По утверждению заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, текущим итогом изысканий стала разработка кандидатного варианта вакцины.

Российская вакцина все еще не признана ВОЗ

Основной тип вакцины, использующийся на территории Беларуси – российского и китайского производства. Связано это в первую очередь с относительно невысокой ценой препарата. Например, себестоимость прививки «Спутник V» составляет 52 руб., в то время как вакцина Pfizer предлагалась по стоимости около 80 USD, т.е. в 4 раза дороже. Предполагается, что освоение производства вакцины на территории Беларуси, а также производство собственной вакцины существенно снизят затраты. В то же время размер инвестиций, потраченных на организацию производства и разработку вакцины, не сообщается – не исключено, что экономическая целесообразность собственного производства не на самом первом месте.

Главный вопрос, который ставит перед собой каждый гражданин, прежде чем пройти вакцинацию, – насколько безопасной является использование препаратов с учетом ускоренной процедуры их разработки и высокой адаптивной способностью коронавируса. Ответить на данный вопрос могут только специалисты. Мы в свою очередь отметим, что не все вакцины, используемые на территории Беларуси, включены в рекомендательный перечень Всемирной организации здравоохранения.

Из вакцин российского и китайского производства только китайская Sinopharm была включена в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного применения, а тесты и контрольные мероприятия в отношении российской «Спутник V» продолжаются до сих пор. Ожидается, что клинические испытания будут завершены уже в июне, однако их результат пока не известен.

В первую очередь вакцинацию рекомендуется пройти гражданам, относящимся к высокой степени риска, – медицинским и фармацевтическим работникам, сотрудникам социальной сферы и сферы образования, взрослым, проживающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, лицам старше 60 лет или хроническими заболеваниями.

 

Martin Meissner/Copyright 2021 The Associated Press. , Германия

А как в других странах?

Наибольшее количество вакцинированных граждан (получивших хотя бы одну дозу вакцины) среди ближайших к Беларуси стран зарегистрировано в Литве – 51,47% населения. Чуть ниже темпы вакцинации в Польше (46,52%), Эстонии (46,55%) и Латвии (31,08%). Более умеренные темпы прививок наблюдаются в России (17,24%). Вместе с тем нельзя сказать, что у Беларуси самые низкие темпы вакцинации в регионе, так как есть страны, где темп прививочных кампаний еще ниже. Это прежде всего Украина (2,49%) и Грузия (2,95%). Низкий уровень вакцинации в этих странах связан в первую очередь с высоким уровнем недоверия населения к вакцинации в принципе и предлагаемым вакцинам, в частности. Так, по данным социологических прогнозов 56,6% украинцев и 39% грузин заявили, что в принципе не намерены делать прививки от коронавируса. В Украине масла в огонь подлили оппоненты президента Зеленского, которые раскритиковали его за выбор вакцин – китайской Sinovac и индийской Covidshield, которые якобы закупаются из-за их дешевизны, в то время как доступ к препарату Pfizer, рекомендованному ВОЗ, получит преимущественно элита. В Грузии росту скептицизма в отношении вакцинации содействовал несчастный случай – смерть медсестры Меги Бакрадзе после прививки препаратом AstraZeneca, из-за чего темпы вакцинации остаются низкими даже среди медицинского персонала.

В целом можно было бы сказать, что наиболее высокие темпы роста вакцинации демонстрируют более развитые в экономическом отношении страны. Однако из логической цепочки выпадает Монголия, где по состоянию на 20 мая 2021 г. вакцинировано более 75% населения.

Немцы готовы ездить за вакциной в другие страны

С другой стороны, даже в самых экономически развитых странах вакцинация проходит не так гладко. Об этом говорит пример Германии, где первые прививки населению начали делать еще в декабре прошлого года. Любопытно, что в Германии, как и в Беларуси, выбрали приоритетный принцип вакцинации, предлагая прививки в первую очередь пожилым людям, работникам домов престарелых и врачам, работающим непосредственно с больными COVID-19. В то же время Германия гораздо более жестко по сравнению с нашей страной соблюдает принцип приоритета – сделать прививку гражданину, который не входит в приоритетную группу, довольно сложно, а массовая вакцинация начнется не раньше июня. При этом правительство уже предупреждает, что вакцины на всех желающих может не хватить.

По данным немецкого Минздрава, к 16 мая в стране полностью привиты 9,3 млн человек, что составляет 11,2% населения. Как минимум одну дозу получили более 30,7 млн чел. – еще 37% жителей страны. В гражданский оборот введено всего 268,8 тыс. доз, что крайне мало для страны с населением 83,7 млн человек, из которых более половины остаются непривитыми.

С другой стороны, такая жесткая политика выглядит довольно обоснованно, если учесть высокую долю людей старше 65 лет в составе населения Германии – более 20%. Дефицит вакцины, а также приоритетная политика правительства по ее распределению породили довольно интересный феномен – туристические поездки в другие страны за вакцинацией, например в РФ, несмотря на то, что российский «Спутник V» не входит в перечень вакцин, одобренных в ФРГ. Это косвенно свидетельствует о том, что спрос на вакцинирование со стороны населения Германии гораздо выше, чем текущая способность правительства его удовлетворить. Несмотря на то, что ситуация в Беларуси и Германии выглядит схожей, темпы вакцинации в наших странах серьезно отличаются. И если массовая вакцинация населения Германии к концу 2021 г. не вызывает сомнений у специалистов, то Беларуси для достижения аналогичной цели дают срок до 2022 г., что на 1 год больше официального срока.
Дмитрий Наривончик
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