В Китае предупредили о пандемии птичьего гриппа

Новый штамм вируса гриппа был впервые обнаружен у утки в Китае еще в 2010 году. К 2014 году вспышки были замечены в Японии и Южной Корее как у домашних, так и диких птиц, к 2016 году он был обнаружен у птиц в Индии, России, Монголии, США и некоторых частях Европы.





Как сообщают авторы, в 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Ученые отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро, пишет centralasia.media/





Исследователи также отмечают высокую патогенность H5N8, однако бдительный надзор за фермами, рынками и дикими птицами наряду с осуществлением стандартных мер инфекционного контроля может замедлить распространение вируса.



