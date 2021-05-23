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В Китае предупредили о пандемии птичьего гриппа

Ученые из Китая Вэйфэн Ши и Джордж Гао, связанные с несколькими научными учреждениями КНР, предполагают, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 угрожают возможности еще одной пандемии. Статью опубликовали на портале Medical Xpress.

Новый штамм вируса гриппа был впервые обнаружен у утки в Китае еще в 2010 году. К 2014 году вспышки были замечены в Японии и Южной Корее как у домашних, так и диких птиц, к 2016 году он был обнаружен у птиц в Индии, России, Монголии, США и некоторых частях Европы.

Как сообщают авторы, в 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Ученые отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро, пишет centralasia.media/

Исследователи также отмечают высокую патогенность H5N8, однако бдительный надзор за фермами, рынками и дикими птицами наряду с осуществлением стандартных мер инфекционного контроля может замедлить распространение вируса.
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