В Латинской Америке более миллиона COVID-смертей

В Латинской Америке и Карибском бассейне с начала пандемии коронавируса скончалось более одного миллиона человек. В регионах проживет всего 8,4% мирового населения, пишет Reuters.





В мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн. Это самый высокий уровень смертности на душу населения.





В других частях планеты число новых инфицирований уменьшается, однако в этой части мира фиксируются новые вспышки COVID-19. Из-за низкого уровня жизни граждане этих стран не могут себе позволить сидеть дома на карантине и вынуждены работать.





Также ситуация усугубляется тем, что некоторые главы государств преуменьшают опасность заболевания, ошибочно посчитав, что "тропическая жара нейтрализует вирус", пишет Корреспондент.





До этого стало известно, что бедным странам обещают миллиарды доз COVID-вакцин. В настоящий момент 80% из первого млрд доступных доз вакцин были распределены между людьми из богатых стран. Тогда как в бедные страны попали едва чуть более 1%.



