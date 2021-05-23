Крушение самолета, в результате которого 19 мая в Барановичах погибли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко, невольно заставило вспомнить, что в истории Беларуси уже был похожий случай. По злой иронии судьбы, экипаж летел, чтобы почтить память летчика Владимира Карвата, который ценой жизни спас людей 25 лет назад.





Это произошло 23 мая 1996 года недалеко от Баранович. Владимир Карват отвел падавшую боевую машину от жилых домов. Что произошло в районе деревень Арабовщина и Большое Гатище четверть века назад и каким был первый Герой Беларуси – в материале Sputnik.

Хроника подвига

Начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы военный летчик первого класса Владимир Карват 23 мая 1996 года выполнял учебно-тренировочный полет на самолете Су-27 в районе города Барановичи.





В программе было упражнение, которое включало в себя полет в облаках с большими углами крена с отработкой тактических приемов воздушного боя в облаках на малых высотах в сложных метеоусловиях ночью.





Самолет Карвата взлетел с аэродрома в 22.44. В 22.52 на высоте 900 м при скорости в 540 км/ч резко упало давление в первой гидросистеме. Летчик связался с землей и получил приказ немедленно возвращаться на базу.





В музее Владимира Каврвата в школе №8 Бреста

© SPUTNIK ДМИТРИЙ БОСАК





Через 29 секунд стали появляться сообщения о других технических неполадках. На высоте 600 м при скорости в 440 км/ч перестала работать система управления – электрические кабели перегорели. С земли поступил приказ катапультироваться. По курсу падения самолета находились жилые дома деревень Арабовщина и Большое Гатище.





Расшифровка бортовых самописцев показала, что причиной катастрофы стал пожар в отсеке левого хвостового обтекателя. Считалось, что он пожаробезопасный: там не было датчиков предупреждения о возгорании.





Как указано в наградном листе, последние 14 секунд полета "подполковник Карват Владимир Николаевич, используя минимальные возможности воздействия на самолет, продолжал уводить его в сторону от деревни".





В 22.54 с вертикальной скоростью около 30 м/сек самолет врезался в землю на поле между двух деревень примерно в километре от построек.





Местные жители прибежали к месту падения самолета, пытались помочь летчику. Через 20 минут подоспели пожарные из поселка Городище. Пламя удалось сбить до того, как оно перекинулось на кабину, но летчик уже был мертв – погиб при падении. При этом его руки лежали не на катапульте – на штурвале.

Первый Герой Беларуси

Прощались с Владимиром Карватом в Барановичах. Собрались сотни людей, в том числе жители деревень Арабовщина и Большое Гатище. Похоронили его 26 мая в Бресте, в городе, где он появился на свет 28 ноября 1958 года.





В 1981 году Владимир Карват окончил Армавирское высшее военно-авиационное училище летчиков. 13 лет отслужил на Дальнем Востоке, в поселок Калинка Хабаровского края. Прошел путь от летчика до заместителя командира полка по летной подготовке.





В августе 1994 года вернулся на родину. Через месяц принял присягу на верность народу Беларуси. Был назначен начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й авиабазы. Вместе с женой и двумя детьми (девочкой и мальчиком) поначалу жил в общежитии.





За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 1996 г. № 484 подполковнику Владимиру Карвату присвоено звание "Герой Беларуси" (посмертно). Он был первым, кого удостоили высшей государственной награды страны. Награду и удостоверение с номером 0001 вручили вдове летчика – Нине Кирилловне.





Его именем названы улицы в Минске и Бресте, средняя школа №8 в Бресте, сквер и бульвар в Барановичах. На территории авиационной базы создан музей имени Карвата. В деревне Арабовщина Барановичского района установлен памятник герою.





Приказом министра обороны Владимир Николаевич Карват навечно зачислен в списки личного состава 1-й авиационной эскадрильи 61-й истребительной авиабазы.



