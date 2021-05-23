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И о хорошем: В некоторые минские квартиры горячую воду вернули раньше срока

Похоже, что с подготовкой тепловых сетей города к отопительному сезону специалисты справятся быстрее, чем планировали.



Напомним, первые плановые отключения горячей воды в Минске в этом году произошли 12 мая. В числе тех, кто настроился греть воду на плите и  мыться, поливая себя из подручной посуды, оказались жители Уручья и минской Розочки.
 
По нормам, у минских коммунальщиков есть 13 дней для планового отключения воды. За этот срок должны быть проведены все необходимые работы по проверке теплосетей.
 
Май 2021-го запомнится некоторым минчанам тем, что горячее водоснабжение вернулось в их квартиры раньше, чем они ожидали. Вот что в редакцию Blizko.by сегодня написала минчанка, проживающая в одном из домов на Хмелевского. Горячую воду здесь должны были включить 25 мая.

— Сегодня прикоснулась к батарее в ванной, показалось, что она немного теплая. Открываю горячий кран - и правда тепленькая пошла. А через пару часов уже горячая пошла. Это что еще такое?!
 
Впервые в истории человечества вернули воду раньше срока, да еще и в субботу! Я в шоке. Интересно, в чем подвох?
 
 О том, что горячую воду дали раньше срока сообщили также минчане с Коржа и Пушкинской.
 
Blizko.by дозвонился в филиал Минских тепловых сетей РУП «Минскэнерго». Мы спросили: исчезнет ли горячая вода из тех квартир, где ее дали раньше обозначенной даты. И вот что нам там ответили:
 
— В некоторые минские квартиры воду вернули раньше срока. Это правда. И связано это с тем, что все необходимые работы выполнены. Там где горячая вода уже появилась, отключать ее больше не намерены.
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