На Слонимщине открыли первую в Беларуси Аллею казачьей славы

В деревне Великая Кракотка Слонимского района в День Победы прошло торжественное открытие первой в Беларуси Аллеи казачьей славы.

Фото: KAZAK-CENTER.RU



На открытие приехали казаки Минского городского казачьего округа, Гомеля, Рогачёва, Бобруйска и кубанские казаки.

Место выбрано не случайно. Как пишет "Газета Слонимская", именно здесь захоронены казаки 6-й и 36-й кавалерийских дивизий 6-го кавалерийского корпуса, погибшие в 1941 году, а также казаки 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса, погибшие при освобождении белорусской земли.

Мероприятие продолжилось в деревне Селявичи, где атаманы повязали галстуки пионерам.

Напомним, что в Беларуси отношение к казакам неоднозначное из-за их демонстративной пророссийскости.







