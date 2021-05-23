+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

На Слонимщине открыли первую в Беларуси Аллею казачьей славы

В деревне Великая Кракотка Слонимского района в День Победы прошло торжественное открытие первой в Беларуси Аллеи казачьей славы.

Фото: KAZAK-CENTER.RU 


На открытие приехали казаки Минского городского казачьего округа, Гомеля, Рогачёва, Бобруйска и кубанские казаки. 

Место выбрано не случайно. Как пишет "Газета Слонимская", именно здесь захоронены казаки 6-й и 36-й кавалерийских дивизий 6-го кавалерийского корпуса, погибшие в 1941 году, а также казаки 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса, погибшие при освобождении белорусской земли. 

Мероприятие продолжилось в деревне Селявичи, где атаманы повязали галстуки пионерам.

Напомним, что в Беларуси отношение к казакам неоднозначное из-за их демонстративной пророссийскости.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]