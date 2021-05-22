











В сюжете гостелеканала рассказали, что силовики нашли в студии форму милиционеров и МЧС, а «Белсат» «может быть причастен к маскараду с ряжеными силовиками».





«Форменное обмундирование сотрудников милиции с капитанскими погонами, МЧС, военные модели с нашивкой "Штурм" — все эти элементы ролевой игры нашли правоохранители за кулисами студии, где снималось ток-шоу "Кожны з нас" для этого польского телеканала», — утверждается в сюжете.





Ясно, что речь идет о костюмах для программ. Если бы силовики пришли в театр, то увидели бы "форму" многих времен и народов.





Также телеканал показал фрагмент разговора силовиков с двумя мужчинами в студии. Силовики спрашивают, откуда формы в студии и «кто вообще за это все отвечает». Мужчины говорят, что не знают.





21 мая силовики пришли в минскую студию «Белсата», где телеканал снимает программу «Кожны з нас».