Умер Эдминас Багдонас, бывший посол Литвы в Беларуси

Эдминас Багдонас был послом Литвы в Беларуси в 2007-2011 годах.

Фото: DELFI | Šarūnas Mažeika





О смерти литовского дипломата Эдминаса Багдонаса, сообщил ресурс reform.by.





Соболезнования семья дипломата высказал литовский президент Гитанас Науседа, сообщает его пресс-служба.





- Мы потеряли профессионала, преданного дипломатической службе, который искренне заботился о защите международных интересов Литвы, укреплении внешней политики и продвижении имени нашей страны в мире, - прокомментировал Науседа.





В беларуси имя Эдминаса Багдонаса также довольно известно. В последнее время об был послом Литвы в ОАЭ. Ранее в 2007-2011 годах он был главой дипведомства Литвы в Беларуси. В этот период намечалось потепление белорусский отношений не только со страной-соседкой, но и в целом с Евросоюзом.





Так, 16 сентября 2009-го года Александр Лукашенко посещал Вильнюс с официальным визитом. А накануне президентских выборов 2010-го года Минск посещала с ответным визитом глава Литвы Даля Грибаускайте, пишет kp.by



