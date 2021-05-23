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Умер Эдминас Багдонас, бывший посол Литвы в Беларуси

Стало известно о смерти дипломата Эдминаса Багдонаса на 58-ом году жизни

Эдминас Багдонас был послом Литвы в Беларуси в 2007-2011 годах. 
Фото: DELFI | Šarūnas Mažeika

О смерти литовского дипломата Эдминаса Багдонаса, сообщил ресурс reform.by.

Соболезнования семья дипломата высказал литовский президент Гитанас Науседа, сообщает его пресс-служба.

- Мы потеряли профессионала, преданного дипломатической службе, который искренне заботился о защите международных интересов Литвы, укреплении внешней политики и продвижении имени нашей страны в мире, - прокомментировал Науседа.

В беларуси имя Эдминаса Багдонаса также довольно известно. В последнее время об был послом Литвы в ОАЭ. Ранее в 2007-2011 годах он был главой дипведомства Литвы в Беларуси. В этот период намечалось потепление белорусский отношений не только со страной-соседкой, но и в целом с Евросоюзом.

Так, 16 сентября 2009-го года Александр Лукашенко посещал Вильнюс с официальным визитом. А накануне президентских выборов 2010-го года Минск посещала с ответным визитом глава Литвы Даля Грибаускайте, пишет kp.by
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