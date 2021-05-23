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Названы признаки скорой смерти

Врачи перечислили самые распространенные симптомы, свидетельствующие о скорой смерти человека, пишет ru.oxu.az со ссылкой на Express.



Согласно Национальному институту здоровья США, наиболее частый признак приближающейся кончины - одышка и ощущение нехватки воздуха. Пожилые или тяжелобольные люди перед смертью могут испытывать также чувство беспокойства и депрессию. Кроме того, пациенты становятся более сонливыми и быстро утомляются.

Врачи уточнили, что каждый из этих симптомов по отдельности не свидетельствует о конце жизни.

Перед кончиной у человека наблюдается пониженная внимательность, потеря аппетита, а также пропадает желание пить. Руки, ступни и ноги умирающего становятся холодными на ощупь. Кроме того, кожа на теле может обретать синие и темные оттенки, дыхание и частота сердечных сокращений постепенно замедляются, грудная клетка перестает шевелиться, а пульс практически исчезает.
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