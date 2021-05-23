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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Май протестует: грозы и ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

На воскресение 23 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

 С 8-ми до 14-ти часов на большей части территории страны ожидаются грозы и сильный ветер — порывами до 15-18 м/с. 


Минск неблагоприятные погодные условия тоже не обойдут. С 10 до 14 часов в столице вероятна гроза и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. 

Температура от 14-ти до 23-х тепла.

Неблагоприятная  погода сохранится до конца дня.
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