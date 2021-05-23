С 8-ми до 14-ти часов на большей части территории страны ожидаются грозы и сильный ветер — порывами до 15-18 м/с.









Минск неблагоприятные погодные условия тоже не обойдут. С 10 до 14 часов в столице вероятна гроза и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.





Температура от 14-ти до 23-х тепла.





Неблагоприятная погода сохранится до конца дня.



