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В Минске стартовал двухдневный эко-фестиваль «Пастернак»

Эко-маркет «Пастернак» вернулся после годового перерыва на улицу Октябрьскую с разнообразными эко-активностями.

 Чайная церемония, йога, лекции, концерты и документальное кино – все, чтобы скоротать время с пользой для себя и окружающей среды, пишет Белсат.

«Чтобы для людей этот день был как психотерапия, возможность провести его так, чтобы себя внутри наполнить и, возможно, сформировать новые привычки», – рассказывает организатор фестиваля «Пастернак» Евгения Орлова.

Но чаще всего на маркет приходят за покупками: здесь фермерские продукты со всей Беларуси, хендмейд-косметика и эко-еда – например, вегетарианские бургеры, которые непросто отличить от бургеров обычных.

holiday.by

Завтра в программе много мастер-классов, на которых можно получить новый опыт: своими руками сплести сумку-авоську, научиться готовить веганский йогурт, рисовать картины кокосовым молоком, раскрепоститься с помощью пения или послушать музыку, создаваемую здесь и сейчас импровизационным оркестром. Кроме того, на маркет приглашают с цветами: их можно обменять на другие или забрать понравившееся растение бесплатно.
Александра Дорская/ИР, «Белсат»
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