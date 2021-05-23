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Главный инфекционист Минска: заболевшие COVID-19 не только с поражением легких, но и головного мозга

В Беларуси пациентам, которых госпитализируют в клиники с COVID-19, не выполняют какие-либо исследования для определения штаммов коронавируса.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин.

— Такие исследования очень дорогостоящие, и это дело науки — их проводят в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, — отметил С. Вельгин. — А для нас, клиницистов, не имеет значения, какой у пациента штамм коронавируса, — мы его лечим, естественно, по протоколам. При этом у каждого человека — своя симптоматика, свое течение болезни.

— И тем не менее на днях белорусские ученые заявили о местном штамме коронавируса и тем самым напугали всех. То, что он менее агрессивный, чем индийский, как-то не очень успокаивает. Все-таки мутация…


— Мы не заметили по пациентам нашей клиники, а у нас их достаточно (60 % коечного фонда отдано под пациентов с СOVID-19 и 40 % — на остальных. — Прим. автора), какой-то особенной симптоматики. Пациенты разные, в основном в возрасте 50+, как правило, с сопутствующими заболеваниями — ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, онкологическими, ревматическими. Попадают к нам и молодые люди, и те, кому за 30, 40 лет. Причем все с отягощающим фактором — ожирением. И повторные есть — те, кто в прошлом году переболел… Более разнообразные пациенты в сравнении с первой и второй волнами. Больше тяжелых. Однако не думаю, что такое течение болезни связано с особенностями новых штаммов. Мир на пике пандемии. И именно на пике, когда очень много заболевших, проявляется все разнообразие клинических форм коронавирусной инфекции. Касается это не только поражений легких, которые сейчас наблюдаем, но и поражений головного мозга.

Напомним, несколько дней назад заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько заявил, что в Беларуси нашли новый штамм коронавируса. Местный. При этом он уточнил, что белорусский штамм менее агрессивен по сравнению с индийским, который в нашей стране еще не выявили. Ученый также заметил, что «не исключено, что в нашей популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного ответа».
Ольга Григорьева
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