Беларусь - страна рожденных в июле. И таких стран много

Команда Visme, используя данные о появлении на свет детей по месяцам, предоставленные Организацией Объединенных Наций, создала интересную визуализацию, которая показывает наиболее распространенные периоды рождения младенцев во всем мире.





Согласно созданной инфографике, летние месяцы июль, август и сентябрь являются наиболее типичными месяцами рождения в высокоширотных странах северного полушария. По мере уменьшения широты в субтропических и тропических странах пиковые месяцы рождения переносятся на октябрь, ноябрь и декабрь.









Как показано на инфографике, Беларусь, как и все страны-соседи, относится к государствам, где большинство детей появляются на свет в июле.









Инфографика vividmaps.com





Для стран южного полушария максимальные месяцы рождения приходятся на март, апрель и май.





Эти данные подтверждаются тщательным анализом сезонности рождения человека, опубликованным в Proceedings of the Royal Society.





Есть ли какая-то логика в том, что одни месяцы рождения превалируют над другими? Если бы мы рассмотрели сороконедельный период беременности, чтобы определить наиболее частые месяцы зачатия, октябрь-декабрь заняли бы первое место в списке стран северного полушария.





Некоторые исследования показали, что сексуальная активность обычно повышается перед Рождеством. Даже поисковое исследование Google показывает, что количество запросов, связанных с сексом и брачными привычками, возрастает зимой и в начале лета.





В своей статье для Slate.com исследовательница Бур Денг также провела анализ и пришла к выводу , что в северных странах чаще всего зачатие детей происходит осенью, в южных - зимой.



