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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Беларусь - страна рожденных в июле. И таких стран много

В Беларуси, как и в большинстве стран Европы, дети чаще всего рождаются в июле.

Команда Visme, используя данные о появлении на свет детей по месяцам, предоставленные Организацией Объединенных Наций, создала интересную визуализацию, которая показывает наиболее распространенные периоды рождения младенцев во всем мире.

Согласно созданной инфографике, летние месяцы июль, август и сентябрь являются наиболее типичными месяцами рождения в высокоширотных странах северного полушария. По мере уменьшения широты в субтропических и тропических странах пиковые месяцы рождения переносятся на октябрь, ноябрь и декабрь.


Как показано на инфографике, Беларусь, как и все страны-соседи, относится к государствам, где большинство детей появляются на свет в июле. 


Инфографика vividmaps.com

Для стран южного полушария максимальные месяцы рождения приходятся на март, апрель и май.

Эти данные подтверждаются тщательным анализом сезонности рождения человека, опубликованным в Proceedings of the Royal Society.

Есть ли какая-то логика в том, что одни месяцы рождения превалируют над другими? Если бы мы рассмотрели сороконедельный период беременности, чтобы определить наиболее частые месяцы зачатия, октябрь-декабрь заняли бы первое место в списке стран северного полушария.

Некоторые исследования показали, что сексуальная активность обычно повышается перед Рождеством. Даже поисковое исследование Google показывает, что количество запросов, связанных с сексом и брачными привычками, возрастает зимой и в начале лета.

В своей статье для Slate.com исследовательница Бур Денг также провела анализ и пришла к выводу , что в северных странах чаще всего зачатие детей происходит осенью, в южных - зимой.
thinktanks.by
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