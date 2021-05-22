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Сидели политзаключенные, бывали суициды, работал Лукашенко. Что известно про колонию в Шклове, в которой умер Витольд Ашурок?

Активист из Березовки Витольд Ашурок умер в исправительной колонии № 17 Шклова. В этом учреждении не впервые отбывают наказание «политические» заключенные.

Сидели политзаключенные, бывали суициды, работал Лукашенко. Что известно про колонию в Шклове, в которой умер Витольд Ашурок?
Фото: Google maps
 Колония уже фигурировала в скандалах. Редакция Hrodna.life изучила, что о ней известно.

Колонии — 41 год

В феврале 2020 года в Шклове торжественно отметили 40-летие колонии. На праздновании присутствовали сотрудники исправительной колонии и ветераны, их семьи.

«У нас в подразделении работают профессионалы своего дела, каждый сотрудник является образцом, — сказал тогда начальник ИК № 17 подполковник Александр Корниенко. — Всем присуще желание служить и самосовершенствоваться, а мы постараемся сделать так, чтобы люди приходили на службу и уходили домой с хорошим настроением». О праздновании юбилея писал тогда «ШкловInfo» (сайт районной газеты «Ударный фронт»).

Устройство колонии

Колония делится на жилую и промышленную зоны. В производственной зоне — РУП «Семнадцать» — функционирует обувное, швейное производство, деревообработка. В жилой зоне находятся отрядные помещения, столовая, клуб, церковь и спортивный городок, сообщает правозащитная организация «Вясна».

Колония была переполнена
«При мне сменился начальник колонии и один из замов. Можно сказать, что администрация поменялась, потому что с приходом нового начальника многие офицеры из колонии ушли. Прямо говорили, что условия работы стали хуже. В колонии одновременно находились около полутора тысяч заключенных, плюс-минус 100−200 человек, хотя рассчитана она где-то на тысячу. Очевидно, что была переполнена. Я отбывал наказание в отряде, где содержались люди, осужденные за незаконный оборот наркотиков. В бараке, рассчитанном на 70 человек, одновременно размещалось 120−130», — рассказывал инициативе «Правозащитники против пыток» освободившийся в 2017 году Денис. Он сидел по ст. 328 «Незаконный оборот наркотических средств» — в колонии таких было много.

ИК № 17 Шклова. Фото: ШкловInfo

Там уже отбывали наказание политзаключенные

Исправительная колония № 17 предназначена для людей, которые впервые отбывают наказание. В свое время там отбывали наказание целый ряд беларусских политзаключенных — Дмитрий Дашкевич, Олег Гнедчик, Александр Класковский, Владимир Лобан, Дмитрий Новик, Артем Прокопенко, Николай Дедок, Николай Статкевич, сообщает правозащитная организация «Вясна».

Побеги и нападения на сотрудников

В 2017 году колония несколько раз попадала в новости. Случаи привел «Белорусски партизан».

В январе стало известно, что заключенный Михаил Т. с кличкой Карась повесился в штрафном изоляторе, в камере № 10.
5 июня трое заключенных, которые отбывали срок в 14, 20 и 25 лет за изнасилования и убийства, решились на первый за долгое время побег из исправительного учреждения. На каждого из неблагополучных беженцев завели уголовное дело за попытку группового побега.
Мать одного из осужденных в конце июня этого года объявила голодовку прямо под стенами колонии. Ксении Кузнецовой не понравилось, что ее сына без объяснения причин направили в штрафной изолятор «за нарушение режима». Только после этого администрация колонии все же решила объясниться в матерью и рассказала о причинах помещения ее сына в ШИЗО.
2 октября Владислав Казакевич, который годом ранее устроил резню бензопилой в ТЦ «Европа» и получил за это 15 лет заключения, напал с заточкой на сотрудника колонии № 17.

Женщину допустили на свидание после досмотра с раздеванием

Наталью Старовойт, прибывшую 4 октября 2019 года в ИК-17 на свидание к осужденному по «наркотической» статье сыну, попросили раздеться для досмотра, сообщает nash-dom.info. На просьбу женщины объяснить причину предъявленного к ней требования, в администрации колонии заявили, что имеется некая оперативная информация о ее намерении пронести в зону наркотики.

Начальнику колонии запретили въезд в ЕС

Полковнику Сергею Ермолицкому в октябре 2011 года, когда он был начальником колонии, был запрещен въезд в Евросоюз за жестокое обращение с заключенными и преследование Николая Статкевича. С 24 марта 2012 за давление на политзаключенных визовые санкции расширили еще на двух сотрудников колонии — Игоря Олейникова и Вадима Шаменова, сообщает правозащитная организация «Вясна».

ИК №17 Шклова, исправительная колония 17. Фото: ШкловInfo

Там работал Александр Лукашенко

«Шкловские старожилы помнят, как в свое время на комбинате строительных материалов и изделий при колонии, предшественнике РУП „Семнадцать“, работал и будущий глава нашей страны Александр Лукашенко. Некоторые из них утверждают, что Александр Григорьевич был и непосредственным сотрудником ПК-17, однако официальная биография главы страны об этом почему-то не вспоминает», сообщает правозащитная организация «Вясна».

В колонии надевали желтые бирки «политическим»

Об этом сообщил в письме Витольд Ашурок.

«Палітычных тут не бракуе. Так што сумаваць нагоды няма. Тым больш, што адміністрацыя выдала загад мець жоўты колер бірак на адзенні, і таму палітычных можна адрозніць здалёк», — цитировал его письмо Рух «За Свободу».
Елена Ковальчук
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