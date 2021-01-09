



Граффити в Минске / Еврорадио





"Довольно серьезно вместе с правоохранительными органами занимаемся этой проблемой. Очень много людей уже привлечено к ответственности, задержано. Если там человек испортил фасад, сделал надписи, то надо перекрашивать весь фасад. Поэтому это очень серьезные суммы. Свыше миллиона рублей было выставлено. Деньги взыскиваются с тех людей, которые были задержаны".





Председатель Мингорисполкома добавил, что для поиска тех, кто оставляет граффити на стенах, используются изображения с камер видеонаблюдения. А тех, кого поймают повторно, наказывать будут серьёзнее, потому что "он уже сознательно совершает эти поступки, а не как они потом объясняют: сами не понимали, как мы это сделали", цитирует Еврорадио.





Надо сказать, власти и раньше не церемонились с теми, кто оставлял надписи в общественных местах. Причём уголовные дела заводились за надписи протестного характера. Например, 25-летняя Мария Бобович и 26-летний Максим Павлющик были осуждены за надпись "Не забудем" на тротуарной плитке возле места гибели Александра Тарайковского у станции метро "Пушкинская". Судья Юлия Близнюк признала их виновными в хулиганстве и приговорила Павлющика к 2 годам колонии общего режима, а Бобович — к 1,5 года "домашней химии".



