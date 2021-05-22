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Папа Римский Франциск издал указ о борьбе с коррупцией и ограничивающий стоимость личных подарков

Новый указ требует полного раскрытия экономической информации для всех иерархов Церкви, включая кардиналов, и оговаривает, что никто не может принимать личные подарки на сумму более 40 евро.

Папа Римский Франциск издал указ о борьбе с коррупцией и ограничивающий стоимость личных подарков
Новое правило распространяется на всех служащих Римской курии, государства-города Ватикан и связанных с ними структур, сообщает Vatican News. 

Практика дарения подарков католическим священникам привела к нескольким скандалам в Римской-католической церкви в последние годы, пишет 1prof.by.

Понтифик приказал руководству Святого Престола, от кардиналов до заместителей руководителей структур, а также всех тех, кто выполняет функции в области правосудия и контроля, подписать декларацию, подтверждающую, что они не имеют окончательных приговоров в Ватикане или других странах. Что относительно их не ведется расследований за коррупцию, мошенничество, терроризм, отмывание денег, эксплуатацию несовершеннолетних, уклонение от уплаты налогов. Документ нужно будет подписывать каждые 2 года.

Руководители Церкви и государства-города Ватикан должны заявить, что у них нет наличных средств, инвестиций или акций в структурах или предприятиях, расположенных в странах с высоким уровнем отмывания денег или финансирования терроризма, что их собственность имеет законное происхождение, что они не инвестируют и не содержат акций компаний, деятельность которых противоречит социальному учению Церкви.

За достоверностью заявленных данных будет следить Секретариат Ватикана по экономическим вопросам. В случае раскрытия ложной информации, Святой Престол оставляет за собой право уволить сотрудника и потребовать компенсацию ущерба.
Источник: Иван Вишневский
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