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Киркоров сделал признание: это "Евровидение" может стать последним

Король эстрады шокировал поклонников неожиданными высказываниями о жестких ограничениях на конкурсе в Роттердаме и рассказал, от чего устал больше всего.

Киркоров сделал признание: это "Евровидение" может стать последним
Откровениями поп-король, который в этом году продюсирует представительницу Молдовы на "Евровидении" Наталью Гордиенко, поделился на Youtube-канале Super, пишет Sputnik. 

В частности, Филипп Киркоров рассказал, почему только однажды участвовал в "Евровидении" как конкурсант и больше решил не повторять этот опыт.

"Не повторяюсь я в своей жизни. Я не живу на repit. Это было в моей жизни, я очень хотел туда попасть. Когда мне предложили, мне 25 или сколько лет было. Я понимал разумом, что не готов, песни нет, но я хотел свою мечту осуществить. Я поехал. Я смотрю сейчас на свое выступление 1995 года ―мне не стыдно ни за одну ноту", ― сказал Киркоров.

Артист добавил, что его и других российских первопроходцев "Евровидения" попросту растоптали, 17-е место на конкурсе ему вспоминают постоянно, но он решил "возьму измором, но не как певец".

Каждый раз в шаге от победы

Последние 15-16 лет Киркоров, по его словам, регулярно возвращается на "Евровидение" как продюсер, композитор, идейный вдохновитель, знающий о конкурсе все, и постоянно находится в шаге от победы. То с Димой Биланом в первый раз его участия в конкурсе, то с Ани Лорак, то с Фаридом Мамедовым из Азербайджана, то Сережей Лазаревым, который дважды занял третье место. 

"Это работа команды. Чего-то нам, наверно, не хватает. Чего-то мы еще не знаем. Наверно, узнаем когда-нибудь, и бинго обязательно произойдет", ― сказал Киркоров.

При этом победу подопечных поп-звезда самоцелью не считает, "это адреналин и каникулы", но в нынешнем году этого ощущения у мэтра эстрады уже нет. 

"Я получаю двухнедельную радость каждый год. Единственное в этом году ― это не радость, а пытка, потому что сидишь в номере, соблюдаешь карантин, тухнешь. А если лишить меня свободы, я начинаю увядать, гаснуть, сразу тухнуть. Меня нельзя сажать в 4 стенки", ― рассказал Киркоров.

Я устал, я ухожу

Коронавирус, несмотря на вакцинацию, пока не побежден, люди продолжают умирать, отметил певец. Даже на "Евровидении" пять делегаций оказались с положительными тестами на COVID, к тому же, на конкурсе из-за пандемии введены очень жесткие правила для всех участников и делегаций, соблюдение которых очень выматывает, сказал Киркоров.

"Я очень хочу домой, хочу к свои детям, я просто считаю дни, когда это все закончится…Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года. Может, я уже ворчун. Мне это "Евровидение" уже не в радость. Может, это вообще мое последнее "Евровидение". Кто его знает. Я, честно говоря, устал", ― рассказал певец.
Так, как устал от этого года, он не уставал никогда, признался артист.
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