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Жуткая смерть. 6-летний мальчик погиб при пожаре в Лельчицком районе

В пресс-службе МЧС Беларуси сообщили о смертельном происшествии, которое произошло 21 мая 2021 года в Лельчицком районе (Гомельская область).


В МЧС проинформировали, что в пятницу в 16:36 спасатели получили сигнал о пожаре в агрогородке Глушковичи.

Как было установлено со слов соседей, в момент возгорания хозяйка дома находилась на улице и развешивала белье после стирки, а дома оставался 6-летний младший сын (старший, которому 10 лет, гостил у бабушки).

 28-летняя мать, увидев, что дом горит, внутрь зайти уже не смогла. 

Когда пожарные расчеты прибыли к месту происшествия, то обнаружили, что открытым пламенем горят жилой дом и две хозпостройки. На полу в жилой комнате был найден сильно обгоревший труп мальчика. 

Огнем были уничтожены хозпостройки, а также кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. 

По факту пожара проводится проверка, пишет belnaviny.by.
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