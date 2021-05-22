Жуткая смерть. 6-летний мальчик погиб при пожаре в Лельчицком районе
В пресс-службе МЧС Беларуси сообщили о смертельном происшествии, которое произошло 21 мая 2021 года в Лельчицком районе (Гомельская область).
В МЧС проинформировали, что в пятницу в 16:36 спасатели получили сигнал о пожаре в агрогородке Глушковичи.
Как было установлено со слов соседей, в момент возгорания хозяйка дома находилась на улице и развешивала белье после стирки, а дома оставался 6-летний младший сын (старший, которому 10 лет, гостил у бабушки).
28-летняя мать, увидев, что дом горит, внутрь зайти уже не смогла.
Когда пожарные расчеты прибыли к месту происшествия, то обнаружили, что открытым пламенем горят жилой дом и две хозпостройки. На полу в жилой комнате был найден сильно обгоревший труп мальчика.
Огнем были уничтожены хозпостройки, а также кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.
По факту пожара проводится проверка, пишет belnaviny.by.
18:08 22/05/2021
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