Жуткая смерть. 6-летний мальчик погиб при пожаре в Лельчицком районе





В МЧС проинформировали, что в пятницу в 16:36 спасатели получили сигнал о пожаре в агрогородке Глушковичи.





Как было установлено со слов соседей, в момент возгорания хозяйка дома находилась на улице и развешивала белье после стирки, а дома оставался 6-летний младший сын (старший, которому 10 лет, гостил у бабушки).





28-летняя мать, увидев, что дом горит, внутрь зайти уже не смогла.





Когда пожарные расчеты прибыли к месту происшествия, то обнаружили, что открытым пламенем горят жилой дом и две хозпостройки. На полу в жилой комнате был найден сильно обгоревший труп мальчика.





Огнем были уничтожены хозпостройки, а также кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.





По факту пожара проводится проверка, пишет belnaviny.by.



