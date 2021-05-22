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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Работник рыбхоза в Столинском районе похитил 480 килограмм карпа

В Столинском районе, как сообщили в Следственном комитете, работник рыбного хозяйства вместе со знакомым похитил 480 кг карпа с предприятия.


Сотрудники ГАИ остановили грузовой автомобиль с 2-мя емкостями живой речной рыбы. Документы, подтверждающие ее приобретение, у водителя отсутствовали. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что, являясь работником рыбхоза, 60-летний житель района, совместно с 47-летним знакомым похитили более 480 кг карпа. Оба мужчины были задержаны. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, пише newsbel.by.
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