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Как сообщает “БЕЛТА”, тело 36-летнего милиционера 21 мая обнаружили родные, которые приехали домой после того, как он перестал выходить на связь, передает Еврорадио.





Как сообщалось ранее, по предварительной информации это был суицид.





О погибшем известно, что он пробыл в должности очень недолго. А до перевода на работу в Полоцкий РОВД служил во внутренних войсках.