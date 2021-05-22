Начальник ИВС в день смерти не вышел на работу из-за “проблем со здоровьем"
Начальник полоцкого изолятора в день смерти не вышел на работу, сославшись на проблемы со здоровьем.
ИВС / Еврорадио
Как сообщает “БЕЛТА”, тело 36-летнего милиционера 21 мая обнаружили родные, которые приехали домой после того, как он перестал выходить на связь, передает Еврорадио.
Как сообщалось ранее, по предварительной информации это был суицид.
О погибшем известно, что он пробыл в должности очень недолго. А до перевода на работу в Полоцкий РОВД служил во внутренних войсках.
17:20 22/05/2021
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