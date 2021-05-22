«Дочка встретила маму с силовиками в лифтовом холле»





У главреда TUT.BY Марины Золотовой есть муж Василий Кишкурно, дочь Надя (ей 17) и сын Федя (ему 14). Последний год семья особенно много времени проводила вместе.





— «Удаленка»: год работаем с Мариной за одним столом. Это хорошее время, очень часто видели детей, даже удавалось вместе пообедать, — говорит Василий.





Сейчас Марина не на свободе. Коллегам не хватает главреда, а семье — мамы и жены.





— Приходят гости — я автоматически нарезаю тортик «Кусочек счастья» на шесть частей, потому что нас четверо и гости. Ставлю тарелки: четыре плюс две. И только потом понимаю, что у нас минус один боец, — говорит Василий Кишкурно.





Семье тяжело, но есть чувство большой поддержки друзей, знакомых, коллег, соседей.





— У нас на площадке шесть квартир, дверь в тамбуре доблестные бойцы очень долго и рьяно выбивали — испугали внучку одной из соседок, — вспоминает Василий утро 18 мая, когда к ним в квартиру пришли для обыска. — Так соседи эту сломанную дверь уже починили, покрасили, поставили новый замок — отнеслись с большим пониманием.





Дети во время обыска были не дома: Надя в лицее, Федя в школе. Дочка встретила Марину с силовиками в лифтовом холле, когда возвращалась домой — как раз закончился обыск.





— Сын и дочка держатся молодцом, они достойные дети своей мамы. Слава богу, 17 и 14 лет это возраст, когда дети уже все понимают. Хотя, может быть, от этого еще труднее.









Выходные, время отпусков семья проводила вместе. Одно из совместных увлечений — ролики.





— Марина за несколько сезонов с 2019 года проехала больше 2 тысяч километров на роликах, в прошлые выходные сделала 25 километров. А вообще она сносила уже, наверное, шесть пар. Наше любимое место — лыжероллерная трасса в Веснянке.





Муж Марины Золотовой надеется на скорое освобождение жены, но иллюзий не питает.





— Я безмерно горжусь тем, что Марина такую большую часть жизни посвятила работ на TUT.BY. Я всегда восхищался ей и всей командой.





«Однокурсник скинул мне новость в телеграме»





Людмила Чекина — гендиректор TUT. BY, у нее есть 19-летний сын Алексей и коты Веня и Оскар.





Алексей учится на веб-дизайнера. Парень вспоминает 18 мая:





— Я был в университете, когда это все случилось. Однокурсник скинул мне новость в телеграме. Я поехал в офис: узнать, что происходит, маму хотя бы увидеть. Исследовал этажи, спросил, может, кто-то знает что-то, но никакого ответа не было.













Уже два месяца Алексей живет отдельно от мамы, но их многоэтажки — по соседству, сын часто приходит в гости. Когда маму задержали, он вернулся в ее квартиру — присматривает за котами и «немного за цветами».





— Возле нашего дома есть сад — мама любит за ним ухаживать, сажать всякие кусты. Еще маме очень нравятся фильмы про историю. По выходным мы вместе часто выбираемся в город, любим погулять в районе «Кастрычніцкай», «Немиги», пройтись по магазинам.





Парень считает, что Людмилу Чекину должны поскорее отпустить, но в то же время он «ни в чем не уверен».





— Не думаю, что это дело имеет вообще какой-то вес, кроме того, что это борьба с независимыми СМИ.





Коты Веня и Оскар, за которыми сейчас присматривает сын хозяйки





«Вечером сестра позвонила не со своего номера»





У редактора TUT.BY Ольги Лойко — две сестры, старшая и младшая, разница между ними по 10 лет. Мы поговорили с младшей сестрой Марией. О том, что в редакцию и к некоторым сотрудникам портала приехали с обыском, она узнала из новостей утром 18 мая.





— Оля обычно в это время всегда в офисе. Я поняла, что вероятность ее задержания высока независимо от цели обыска: популярность ее колонок, которые выходят на портале, их прямота, ирония и оптимизм не оставляют безразличными. Примерно в 17.00-17.30 она позвонила мне не со своего номера телефона и сказала, что задержана и находится на Окрестина. Маме Оля тоже позвонила и сама все сказала.





Ольга Лойко с сестрой Марией









У родителей Ольги онкологические заболевания, сейчас, к счастью, ремиссия. Сестра Мария отмечает, что себе она приказала не волноваться: ситуация неприятная, но их семья от случившегося не в шоке и не в истерике.





— Стараемся делать, что можем, и не переживать: подорванное здоровье сейчас лечить дорого и сложновато.





У Марии есть дочь Екатерина, ей 4,5 года, и она обожает свою тетю Ольгу.





— Они вместе читают, что-то пекут и ходят в выходной день на завтрак в кафе. Племянница на Олю очень похожа, любит поговорить на любые темы, видимо поэтому они отлично ладят.





Мария рассказывает, что их детство в Минске прошло в районе автозавода, а там, на ее взгляд, люди компанейские, поэтому в их семье они живут дружно и любят проводить время вместе.





— Мы постоянно созваниваемся, ездим вместе в отпуск, на дачу, ходим друг к другу в гости. Оля всегда что-то печет, фотографирует результат, а мы его весь съедаем. Выпеканием она снимает стресс, говорит, что это ее расслабляет. Еще Оля любит всех нас подбивать на поездки, приходит и говорит: «А поехали туда-то, там классно».





В семье все очень любят побережье Балтийского моря, говорит Мария.





— Оно холодное, волнующееся, суровое и неприступное, но тем и классное, что не для всех. Это наше место силы: приедешь на пару дней — и ветер всю дурь из головы выдувает, приезжаешь домой бодрым и полным энергии. Ну и, конечно, закаленным. Так мы и закалялись с детства, видимо, не напрасно, в жизни пригодится.





Ольга с племянницей Катей на побережье моря





«Держусь ради мамы, другого выхода у меня нет»





Самый близкий человек главного бухгалтера TUT.BY Анжелы Ассад — ее дочка Садаф. Ей 27 лет. Они не просто мама и дочь, а еще и близкие подруги, «все делают вместе». Одно из любимых общих занятий — гулять по городу.





— Чаще всего мы гуляем в парке Победы, который находится рядом с нашим домом, — говорит Садаф. — Вчера у меня разболелась голова, я решила пройтись по парку. Шла и понимала, как сильно мне не хватает мамы. Всю свою жизнь она посвятила мне. Растила меня без мужа, было очень тяжело. Я для нее всё, как и она для меня.

















О том, что случилось с Анжелой, дочка узнала из новостей. Прочла, что к сотрудникам компании пришли с обысками, и стала набирать маме. Мама не снимала, Садаф поехала домой, но там уже никого не было.





— Насколько я знаю, из офиса ее привезли в квартиру и уже после обыска забрали, — рассказывает Садаф. — Я не знала, что делать. У меня лились слезы. Хорошо, что есть близкие, которые могут помочь. Вчера мы узнали: мама в СИЗО КГБ, смогли передать ей предметы первой необходимости. Спасибо, что хотя бы это взяли.





На TUT.BY Анжела уже более десяти лет. Она очень любит свое дело, говорит дочь. Могла задерживаться после работы, брать задания на дом. Случалось, Садаф ей предлагала: «Может, стоит найти что-то полегче», но уходить из компании Анжела не хотела. «Ей нравилась ее работа и коллектив», — поясняет дочь.





А еще Анжела увлекается танцами и уже два года занимается зумбой.





— Знаю, что мама ни в чем не виновата, и надеюсь, ее отпустят, — с трудом сдерживает слезы девушка. — Я надеялась, что это случится, когда закончатся 72 часа после задержания, и по-прежнему надеюсь.





— Какой самый важный совет вам дала мама?





— Что бы ни было, держись.





— Как вы сейчас держитесь?





— Никак, держусь ради мамы. Понимаю: если сейчас и мое здоровье рухнет, ей будет некому помочь. Нужно держаться. Другого выхода у меня нет.





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В течение 10 суток с момента задержания нашим коллегам могут предъявить обвинение либо по истечении этого срока их должны будут отпустить. Поддержите уже сейчас сотрудников TUT.BY письмами и телеграммами. Им очень нужны ваши слова поддержки.





Находятся в СИЗО №1, Минск, ул. Володарского, 2, индекс 220030:





Чекина Людмила Юрьевна, гендиректор компании





Золотова Марина Васильевна, главный редактор





Лойко Ольга Антоновна, редактор отдела





Толкачева Елена Валерьевна, журналист





Лапатко Алла Викторовна, главный инженер





Новик Мария Васильевна, заместитель главного бухгалтера





Рыбалко Ирина Владимировна, замдиректора компании





Находятся в СИЗО КГБ, Минск, ул. Городской Вал, 2, индекс 220050:





Данилова Дарья Александровна, менеджер проекта TAM.BY





Авдеев Андрей Андреевич, менеджер





Также пока неизвестно местонахождение еще ряда сотрудников (могут быть в СИЗО №1 или СИЗО КГБ). Вы можете попытаться написать им на один из адресов:





Ассад Анжела Викторовна, главный бухгалтер компании





Дайнеко Александр Аркадьевич, заместитель директора по техническим вопросам





Повалишев Сергей Николаевич, гендиректор Hoster.by





Кроме того, на «сутках» после репортажа из суда по-прежнему находится наш журналист Касперович Любовь Викторовна.





Пишите ей в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома, Минск, пер. 1-й Окрестина, 36, индекс 220089: