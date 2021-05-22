







"С Ромой постоянно находится мама. Мальчик находится на ИВЛ, он в сознании. Реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы", - отметили в ведомстве.





В Минздраве сообщили, что за прошедшую неделю состояние Ромы оставалось стабильно тяжелым, пишет interfax.by.





"Ему выполнены несколько этапов хирургического лечения, выполнялась поэтапная кожная пластика. Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии", - уточнили в министерстве.





Там рассказали, что во время операций мальчику проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии.





Как сообщалось, Роман Когодовский получил травмы, спасая 29 апреля из огня своего двухлетнего брата в деревне Сидоровичи Мядельского района Минской области. Он получил ожоги более чем 60% поверхности тела. Родителей в момент пожара дома не было.



