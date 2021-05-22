Сергей Чалый / Еврорадио





“Канал отправляется в отпуск на неопределенное время. Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях. Со мной все хорошо”, — написал он в своём тг-канале, передает Еврорадио.





Соведущая его програмы “Экономика на пальцах” и редактор TUT.by Ольга Лойко задержана и находится в СИЗО по “делу TUT.by” в качестве подозреваемой.





Чалый является последовательным критиком политической и экономической модели Александра Лукашенко. Кроме “Экономики на пальцах” на TUT.by он также ведёт программу “Экономика с Чалым” на “Белсате”. В минскую студию “Белсата” 21 мая ворвались силовики, где задержали технических работников, которые готовили съёмку ток-шоу “Кожны з нас”.



