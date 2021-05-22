Сергей Чалый отправил свой Youtube-канал в отпуск "на неопределённое время”
Независимый аналитик Сергей Чалый отменил субботний стрим на своём Youtube-канале.
Сергей Чалый / Еврорадио
“Канал отправляется в отпуск на неопределенное время. Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях. Со мной все хорошо”, — написал он в своём тг-канале, передает Еврорадио.
Соведущая его програмы “Экономика на пальцах” и редактор TUT.by Ольга Лойко задержана и находится в СИЗО по “делу TUT.by” в качестве подозреваемой.
Чалый является последовательным критиком политической и экономической модели Александра Лукашенко. Кроме “Экономики на пальцах” на TUT.by он также ведёт программу “Экономика с Чалым” на “Белсате”. В минскую студию “Белсата” 21 мая ворвались силовики, где задержали технических работников, которые готовили съёмку ток-шоу “Кожны з нас”.
15:36 22/05/2021
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