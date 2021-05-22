+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Пенсионер в Лоеве попал в ловушку в горящем гараже – нога провалилась в смотровую яму

73-летний мужчина в Лоеве оказался в огненной ловушке, ремонтируя автомобиль возле собственного гаража. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям спасателей.


Как рассказали в МЧС, инцидент произошел в пятницу, 21 мая. В 16 часов 7 минут по телефону "101" поступило сообщение о пожаре в доме по улице Синякова. По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили, что на территории частного домовладения горит легковой автомобиль, а также фронтон и ворота гаража. Обесточив дом, приступили к тушению, пишет Автобизнес.

Одновременно при проведении разведки в гараже был обнаружен мужчина 1948 года рождения, который одной ногой застрял между досок, закрывавших смотровую яму, и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели освободили ногу пострадавшего и эвакуировали его в безопасное место, где передали бригаде скорой медицинской помощи.


Когда пожар был ликвидирован, оценили ущерб: автомобиль Mitsubishi Space Star 2001 года выпуска сгорел полностью, огнем повреждены фронтон и ворота гаража.

Причины пожара устанавливаются. Рассматриваемая версия – нарушение правил пожарной безопасности при ведении огневых работ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]