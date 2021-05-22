



По данным сайта pogoda.by днем 23 мая в Минске ожидается переменная облачность, возможен дождь, вероятность грозы — 50%. Температура — 14-16 тепла.





В понедельник, 24 мая в столице прогнозируется сплошная облачность, без осадков — и снова 14-16 тепла.

25 мая в Минске 15-17 тепла при сплошной облачности. Осадков не прогнозируется. Ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду.

В среду, 26 мая — снова дождь. И 14-16 тепла, пишет blizko.by.



