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Медведь ходит по деревням недалеко от Минска

Несколько недель назад в три деревни под Борисовом бесцеремонно заявился бурый мишка. Людей и животных он не тронул - вместо этого неприхотливо прошелся по улицам в поисках меда. И где-то даже нашел.

Медведь ходит по деревням недалеко от Минска
Иллюстративное фото
Местные перепугались от такой случайной встречи и начали готовиться к следующему возможному визиту "михалыча". По мнению сельчан, медведя надо усыпить и перевезти в другой лес. Иначе не миновать жертв среди населения. Sputnik побывал в гуще событий.

Ходит, как по Бродвею


Впервые бурого заметили в деревне Сыч три недели назад. Участок местного пенсионера Владимира Голубовского - первый, который подвергся нападению зверя. Тем ранним утром мужчина пошел открывать парник и заметил, что некоторые улья распотрошены. Подумал сперва на местных хулиганов, дескать, кто же еще такое мог сотворить. Но потом в нескольких метров от своего участка увидел медведя, который от удовольствия ворочался.

"Моя пасека - первая, на которую он заявился. Потом еще пришел, и еще. В общей сложности зашел ко мне раз 7-8. Это то, что я видел", - рассказывает пенсионер.

Сам он - охотник, держит ружье. Хотел, говорит, припугнуть зверя выстрелами в воздух. Но пока сходил за оружием, медведь убежал.

"Караулил его потом долго. Во дворе световой датчик движения поставил, сирену, чтобы отпугивала, приготовил петарды. Но он так и не пришел. А когда утром вышел на улицу, обнаружил, что три улья снова повалены", - вспоминает сельчанин.

Вызвал милиционеров, те в свою очередь - экологов. Поскольку в краснокнижника стрелять запрещено, решили перевезти его в заповедник. Но как? К зверю нужно как-то подобраться, усыпить. Потом уже решать вопрос с транспортировкой. А тем временем косолапый продолжал нашествия на деревенские подворья.

Медведь не агрессивный, утверждают местные, нападает лишь на самое сладенькое - пасеку

Встречаем еще одного местного жителя - Евгения Степановича. Зверя он вживую не видал - только на видео, которое сняли соседи.

"Миша - таки симпатяга. Красивый, молодой, краснокнижный. Можно гордится в определенной степени. По деревне, как по Бродвею, ходит. Считаю, не надо его трогать и злить. Не буде лиха, пока тихо", - комментирует дедушка.

Да и подкармливать медведя не стоит, считает он, иначе не отстанет. Ручным лесного обитателя делать нельзя, ему нужна свобода.

"Мы все понимаем: ему надо кушать и все такое. А леса ахти какие - редкие, вырубаются, поэтому медведи и мигрируют", - объясняет пенсионер.

Тот самый медведь, который наводит страх на местных жителей

Последний раз косматого видели в Сычи в ночь с 18 на 19 мая. Он пришел из соседнего леса и направился к ульям на одно из подворий. Кому-то даже поломал забор.

Пускай себе гуляет, только пчел пусть не трогает


Житель деревни Шабыньки, куда также наведался зверь, Виктор Умецкий сходится во мнении, что мишку как будто кто-то выпустил из цирка или зоопарка, "потому что он не кидается ни на кого, не агрессивничает и почти ручной".

Житель деревни Шабыньки Виктор Умецкий к следующей встрече с медведем уже подготовился

"Людей не трогает и даже собак. Скоро каникулы, и дети будут, внуки приедут в деревню, а тут медведь гуляет. Это же не дело. Представьте: идешь ты по улице, а навстречу тебе такое животное. В лучшем случае штаны потом придется стирать...", - улыбается Виктор Станиславович.

На его подворье медведь разорил три пчелосемьи - съел мед, пергу и расплод. Однако на случай следующего прихода мужчина уже неплохо подготовился.

Вот последствия его визита в одну из деревень - поломанные медовые рамки для ульев

"Ловушки" всякие поставил. Громкий звонок - срабатывает на движение. И "электропастух" - проволока под напряжением, которая защищает мою пасеку. Медведя не убьет, но хорошенько пощекочит", - проводит экскурсию по своему дворику сельчанин.

Умецкий отмечает, что местные леса - владения этого медведя. И пусть гуляет он себе по деревням, только пчел и людей пусть не трогает.

...Один на один встретилась с медведем жительница одного из домиков на краю деревни Галина. По ее словам, "зверь ростом метр, а когда становится на задние лапы - около двух".

А это следы зверя на одном из подворий

"Пришла во вторник (18 мая - Sputnik) с работы в 10 вечера, а возле моего крыльца стоит кто-то. Свечу фонариком - медведь. Я аж обомлела. Он смотрит на меня, я на него. Побежала скорее в хату и закрылась. До сих пор трясет...На работу теперь ходить страшно. И выйти во двор по нужде - тоже", - признается женщина.

Что делать с медведем?


Председатель Гливинского сельсовета Дмитрий Липницкий скоординировал самый настоящий штаб по "спасению" сельчан от нашествия зверя. Во всех населенных пунктах в округе развешаны предупреждения и номера телефонов экстренных служб. Егеря и наряды милиции дежурят в здешних местах отныне круглосуточно.

Председатель Гливинского сельсовета Дмитрий Липницкий скоординировал самый настоящий штаб по спасению сельчан

"Люди предупреждены, чтобы леса не посещали пока. Планируем изготовить клетку, оборудовать автомобиль и переселить медведя в другой квартал лесничества неподалеку от Березинского заповедника, чтобы не причинял никому вреда. Надеюсь, все это в ближайшее время осуществим, и наступит у нас тут спокойствие", - поясняет председатель. 

Только вот сельчане уверяют, что в деревни ходит не один медведь, а...два. Второго якобы видели в километре от Сычи - в Тешковке. И зверь тот был в два раза крупнее, чем этот. Правда, пока местные планируют разобраться хотя бы с одним из них.

ФОТО: SPUTNIK СТАНИСЛАВ ЛОБАТЫЙ
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