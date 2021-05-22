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В Беларуси увеличены сроки установления инвалидности

В Беларуси увеличили сроки установления инвалидности: с двух до трех лет для первой группы и с одного года до двух лет — для второй и третьей, сообщил журналистам директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Василий Смычек.


В соответствии с новой редакцией Закона "О здравоохранении", основные положения которой вступят в силу с 23 июля, установлены новые сроки, на которые будет определяться инвалидность. "На сегодня третья и вторая группа инвалидности определяется на один год, а первая — на два. Теперь третья и вторая группа будут определяться на два года, а первая — на три года", — отметил Василий Смычек, передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые в стране вводится понятие абилитации. "Если у взрослого человека после заболевания или травмы нужно реабилитировать, восстанавливать нарушенную или утраченную функцию (человек не может правильно говорить, у него нарушено передвижение, самообслуживание), то у некоторых детей с рождения или в силу каких-то заболеваний или травм отсутствуют какие-то навыки, которые нужно не реабилитировать, а абилитировать, то есть развивать, компенсировать", — пояснил директор центра.

Он отметил, что до этого года не было индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка, для взрослых — была. "После выхода новой редакции закона о здравоохранении уже разработаны и скоро будут приняты индивидуальные программы реабилитации и абилитации и взрослого инвалида, и ребенка-инвалида, и не инвалидов, то есть людей, у которых есть какие-либо ограничения жизнедеятельности", — добавил Василий Смычек.
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