В Беларуси увеличены сроки установления инвалидности





В соответствии с новой редакцией Закона "О здравоохранении", основные положения которой вступят в силу с 23 июля, установлены новые сроки, на которые будет определяться инвалидность. "На сегодня третья и вторая группа инвалидности определяется на один год, а первая — на два. Теперь третья и вторая группа будут определяться на два года, а первая — на три года", — отметил Василий Смычек, передает корреспондент БЕЛТА.





Впервые в стране вводится понятие абилитации. "Если у взрослого человека после заболевания или травмы нужно реабилитировать, восстанавливать нарушенную или утраченную функцию (человек не может правильно говорить, у него нарушено передвижение, самообслуживание), то у некоторых детей с рождения или в силу каких-то заболеваний или травм отсутствуют какие-то навыки, которые нужно не реабилитировать, а абилитировать, то есть развивать, компенсировать", — пояснил директор центра.





Он отметил, что до этого года не было индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка, для взрослых — была. "После выхода новой редакции закона о здравоохранении уже разработаны и скоро будут приняты индивидуальные программы реабилитации и абилитации и взрослого инвалида, и ребенка-инвалида, и не инвалидов, то есть людей, у которых есть какие-либо ограничения жизнедеятельности", — добавил Василий Смычек.







