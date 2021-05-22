+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Под Лельчицами на пожаре погиб ребенок

21 мая в 16.36 в центр оперативного управления Лельчицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Глушковичи


По прибытию к месту вызова, пожарные увидели, что  огнём был полностью охвачен жилой дом и две надворные постройки, сообщает районная газета .  

При проведении разведки в доме звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружен сильно обгоревший труп мальчика 2015 года рождения, воспитанника Глушковичского ясли-сада.

Причина пожара устанавливается.  Версии причин пожара —  детская шалость с огнём и аварийный режим работы электрооборудования.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]