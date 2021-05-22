“Экстремизм” и этап в Могилев для суда





Ирину Счастную поставили на учет как склонную к экстремизму. Когда именно это произошло, неизвестно, однако, как отмечает Александр, это случилось в течение последних трех недель. После этого Ирина перестала получать газету “Новы час”, а письма стали приходить еще меньше. Проблемы с письмами были и раньше, когда Ирина находилась под следствием в СИЗО-1 в Минске, пишет лишенный аккредитации spring96.org





11 мая Ирину этапировали в Могилев (Тюрьма №4) без уведомления родственников и адвоката. Об этапе узнала мать Ирины, когда принесла в СИЗО-1 передачу. Оказалось, что Иры там уже нет.





О том, как проходил этап, рассказал на своей фэйсбук-странице друг Ирины Евгений Маслов:





"Вывели ее из камеры после обеда, находилась в отстойнике, около 22.00 вышла из СИЗО, в 23.00 сели в поезд, в 7 утра была в Могилеве.





Везли поездом, так называемой "кругосветкой" через Жодино, Оршу. До поезда везли в наручниках, руки за спиной. Руки так сильно затекли, что даже когда наручники сняли, они были до такой степени опухшие, что конвоиры сами несли ее сумки. В Жодино добавились какие-то асоциальные женщины, и они ехали в такой тесноте, что она не могла расправить даже ноги, в дороге очень сильно затекла спина. В Могилеве с 7-ми утра до 8-ми вечера была в отстойнике даже без нар, с узкой скамеечкой, уже вечером перевели в камеру".





COVID-19?





После перевода в могилевскую тюрьму у Ирины вскоре пропало обоняние. Затем — у ее сокамерницы. Александр уверен, что Ирина перенесла COVID-19:





“Им делали тесты — они были отрицательные. Но здесь сомневаться не приходится, поскольку обоняние к ней до сих пор не вернулось”.





Родственники пытались передать Ирине поддерживающие лекарства и витамины (все —безрецептурные), но ничего из этого не приняли. Почему? Это тайна, говорит Александр. В целой передаче не приняли только лекарства.





“Ира старается не рассказывать о своих проблемах, чтобы не волновать ни нас, ни родителей. В своих письмах она больше говорит о том, как она держится, как она видит свое будущее, пытается нас еще поддержать. Хотя это ей еще не легко дается. Но письма к сожалению не доходят сейчас”, — отмечает Александр.





Алксандр Счастный





Письмо Ирины





Но случаются и исключения — четвертого мая волонтерка Светлана получила от Ирины письмо:





“Пару слов о том, как я, — пишет Ирина. — Наверное, все хорошо: по условиям, по соседкам. Но, конечно, где-то усталость дает о себе знать, иногда кажется, что силы заканчиваются, но я прекрасно понимаю, что нельзя опускать руки, нельзя терять надежду.





Светлана, знайте, я уверена, что людям на свободе потяжелее. Люди переживают все острее, наверное, им достается больше негатива. Конечно, в такой ситуации, как сейчас, очень трудно сохранять самообладание и не впадать в объятия упаднических настроений. Но надо, как-то надо нам всем пройти этот путь до конца и знать, что ничего не бывает зря. Ведь миллионы лучиков добра загораются только к хорошему:)”









Свое письмо Ирина закончила цитатой из Василя Быкова:





“Зямля мая родная, людзі мае — дайце вы мне гэтую сілу! Мне яна так трэба!”





Сын и защита ООН





У Ирины и Александра есть сын Герман – в июне ему исполняется 11 лет. Вместе с отцом он живет в Киеве. Туда они уехали после задержания Ирины.





“Он учится в украинском лицее с белорусской группой. Там интересно преподают, и он практически говорит на английском, подтянул белорусский язык”, – рассказывает Александр.





Большинство белорусских учеников в лицее — те, кто сами столкнулись с репрессиями на родине и уехали. Про ситуацию Германа и его мамы знают все, «там у каждого найдется своя история".





О своей же истории Александр рассказал Агентству ООН по делам беженцев в Украине:





“Их юридический отдел постановил, что я и сын нуждаемся в дополнительной защите. Мы подали документы. Теперь с ними мы можем подать заявление в ДМС Украины (Государственная миграционная служба). Это позволит оставаться в Украине более 180 дней”.





Письмо Германа Счастного своей матери





Как реагирует Герман на ситуацию с преследованием его мамы и судебный процесс?





“Герман волнуется, — говорит Александр. — Мы сейчас вместе волнуемся, пока идет этот суд. Нет никакой объективности, никакой информации, нет определенности. Потому что рассчитывать на какое-то чудо в этой ситуации не приходится. Сама Ирина считает, что ей от пяти до шести лет дадут”.





Ирина Счастная в детстве





Кампания солидарности #WeStandBYyou





У Ирины Счастной есть крестная евродепутатка — Моника Хольмайер (в рамках кампании солидарности #WeStandBYyou, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией “Libereco — партнерство за права человека”). Когда Александр об этом узнал, то написал евродепутатке письмо. И Моника Хольмайер ответила: предложила свою помощь и спросила, чем могут помочь в Европарламенте.





“Нам было достаточно важным, чтобы эта тема поднималась в СМИ — не только в белорусских, но и европейских, в том числе в Европарламенте. Это была одна из ключевых просьб с нашей стороны. Также Моника пробовала писать письмо Ирине — скорее всего оно не дошло, так как Ира сама про это ничего не говорила”.





Кроме того, Моника Хольмайер лично созвонилась с Александром через видеоконференцсвязь: они разговаривали о белорусской ситуации, вспоминали политзаключенных и о том, что происходит в белорусских судах.









Ирина Счастная была признана правозащитным сообществом Беларуси политзаключенной 3 декабря 2020 года. Ее муж всегда старается озвучивать историю Ирины в СМИ:





“О репрессиях нужно писать обязательно. Это невиновные люди, которые лишены свободы только лишь за то, что пытались выразить свое мнение, высказать свою точку зрения, которая была отлична от официальной”.





Кроме того, Александр просил писать Ирине письма солидарности:





“Ирина очень любит получать письма и открытки, с большой радостью она читает почту, и когда у нее есть возможность, она всегда пишет ответ. Для нее это хоть какая-то связь с внешним миром — как и для всех, кто находится в такой ситуации.





Надо писать и побольше. Даже несмотря на то, что сейчас возможно она писем не получает, все равно рано или поздно скорее всего их ей отдадут”, — убежден Александр.





Сейчас Ирина Счастная удерживается в Тюрьме№4 города Могилева, адрес: 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А





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Как сообщил Александр Счастный, последнее судебное заседание по делу "Европейской Беларуси", по всей видимости, состоится 25 мая.