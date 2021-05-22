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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

За два дня - вторая новость о самоубийстве милиционеров

21 мая нашли тело начальника изолятора временного содержания Полоцкого РОВД. По предварительной информации, Кирилл М. совершил суицид.

Информацию об этом подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.

Об умершем известно то, что на посту он пробыл очень короткое время — ранее служил во внутренних войсках.

Сам он из Полоцка. У него осталось двое сыновей.

Вчера также стало известно о найденном неживым 50-летнем экс-начальнике управления охраны правопорядка Брестской областной милиции.
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