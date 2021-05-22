За два дня - вторая новость о самоубийстве милиционеров
21 мая нашли тело начальника изолятора временного содержания Полоцкого РОВД. По предварительной информации, Кирилл М. совершил суицид.
Информацию об этом подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.
Об умершем известно то, что на посту он пробыл очень короткое время — ранее служил во внутренних войсках.
Сам он из Полоцка. У него осталось двое сыновей.
Вчера также стало известно о найденном неживым 50-летнем экс-начальнике управления охраны правопорядка Брестской областной милиции.
10:36 22/05/2021
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