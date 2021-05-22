Жительнице Кобринского района сняли порчу почти за $31 тыс.





В начале января женщина увидела на эстонском спутниковом телеканале передачу на тему излечения от COVID, рассказали в УВД Брестского облисполкома. В это время сельчанка сама перенесла болезнь и решила обратиться за помощью к экстрасенсу. Она позвонила по номеру, указанному в бегущей строке. Трубку сняла девушка, которая выслушала собеседницу и пообещала, что ей обязательно перезвонят.





Спустя некоторое время белоруске позвонили на мессенджер с чешского номера. На этот раз собеседником был мужчина, который убедил пенсионерку, что ее проблемы со здоровьем – это следствие порчи. Он предложил исцелить женщину через особый ритуал, для чего ей необходимо было перечислить предоплату.

"Поверив мужчине, женщина в течение 30 дней осуществила 14 переводов денежных средств (12 - в Украину и 2 - в Грузию) на общую сумму почти $31 тыс.", - рассказали в областной милиции, пишет interfax.by.





После того, как о переводах узнали родственники женщины, они обратились в милицию.







