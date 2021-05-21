+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Упс! Для госорганов и организаций образования Витебщины закупают услуги электронной почты, предложения нужно присылать на ящик на TUT.BY

Закупку услуг защищенной электронной почты для государственных органов и организаций проводит Витебский областной центр по обеспечению деятельности организаций системы образования.

Электронная почта. Фото pixabay.com

Согласно документации закупки требуются услуги электронной почты с обязательным обеспечением безопасности сетевого трафика и следующих параметров:

- не менее 20 почтовых ящиков;
- объем одного ящика на дисковом пространстве не менее 2 Гбайт (с возможностью - увеличения и перераспределения объема);
- с возможностью работы в почтовом клиенте;
- общий объем дискового пространства 50 Гбайт:
- неограниченный внешний и внутриреспубликанский трафик;
- возможность создания ящиков второго и третьего уровня.

Эта услуга закупается из одного источника на второе полугодие текущего года. Ее ориентировочная стоимость составляет 250 рублей. Предложения нужно присылать на электронный адрес [email protected]

Напомним, что с 18 мая белорусские власти заблокировали портал TUT.BY, а на следующий день, похоже, и вовсе остановили работу его серверов.

Электронная почта в домене TUT.BY пока доступна благодаря тому, что размещена серверах Яндекса. Однако уже сейчас часть функций ограничена — например, пользователи не смогут сменить свой пароль. При прекращении делегирования домена или изменении его настроек, почта и вовсе может прекратить поступать. При этом ряд чиновников имели почтовые ящики на этом портале.
Источник: Сяржук Серабро, ННВ 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]