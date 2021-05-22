На улице Золотая Горка в Минске на аукцион выставили «необычную» трешку
На аукцион выставили трехкомнатную квартиру на улице Золотая Горка в Минске за $ 55,6 тысячи, соответствующий лот появился на сайте Минского городского центра недвижимости. Квартира находится в старом тихом районе в самом сердце столицы, однако по поводу самого дома есть вопросы.
«Квартира № 1» расположена по адресу: г. Минск, ул. Золотая Горка, 6А-1 (1-й этаж). Это трехкомнатная квартира, общей площадью — 54,9 кв. м, (по СНБ — 64,5 кв. м).
МинскУлица Золотая Горка, 6А — Яндекс. Карты
Стоимость квартиры ниже среднего, что продается в этом районе. Начальная цена всего лишь 140.000 белорусских рублей ($ 55 641 по курсу Нацбанка). В чем же секрет такого ценообразования?
В аукционе есть большая пометка, что жилой дом отключен от всех коммуникаций (отсутствуют теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), требуется проведение ремонта. Работы по восстановлению всех коммуникаций жилого дома, ремонту и благоустройству прилегающей территории выполняются за счет средств победителя аукциона (единственного участника несостоявшегося аукциона).
Продавцом недвижимости выступает УП «ЖРЭО Советского района г. Минска». Там нам пояснили, что дом был «приговорен» к сносу, поэтому коммуникации отключили, а всех жильцов расселили.
— Дом планировали снести, потом реализовать это не смогли. 8 лет назад решение о сносе отменили. Жильцов в доме пока еще нет. Это первая квартира, которую выставили на продажу. Но там есть пометка, что дом полностью без коммуникаций, и их нужно будет проложить за счет будущих владельцев, — рассказали в ЖРЭО Советского района.
Так же в ЖРЭО отметили, что хоть дом и планировали снести, но он не является аварийным, и там можно спокойно жить.
Аукцион пройдет 22 июня 2021 года.
Источник: Евгений Корнеевец
08:43 22/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение