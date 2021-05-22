+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

На улице Золотая Горка в Минске на аукцион выставили «необычную» трешку

На аукцион выставили трехкомнатную квартиру на улице Золотая Горка в Минске за $ 55,6 тысячи, соответствующий лот появился на сайте Минского городского центра недвижимости. Квартира находится в старом тихом районе в самом сердце столицы, однако по поводу самого дома есть вопросы.


«Квартира № 1» расположена по адресу: г. Минск, ул. Золотая Горка, 6А-1 (1-й этаж). Это трехкомнатная квартира, общей площадью — 54,9 кв. м, (по СНБ — 64,5 кв. м).

МинскУлица Золотая Горка, 6А — Яндекс. Карты
Стоимость квартиры ниже среднего, что продается в этом районе. Начальная цена всего лишь 140.000 белорусских рублей ($ 55 641 по курсу Нацбанка). В чем же секрет такого ценообразования?





В аукционе есть большая пометка, что жилой дом отключен от всех коммуникаций (отсутствуют теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), требуется проведение ремонта. Работы по восстановлению всех коммуникаций жилого дома, ремонту и благоустройству прилегающей территории выполняются за счет средств победителя аукциона (единственного участника несостоявшегося аукциона).



Продавцом недвижимости выступает УП «ЖРЭО Советского района г. Минска». Там нам пояснили, что дом был «приговорен» к сносу, поэтому коммуникации отключили, а всех жильцов расселили.

— Дом планировали снести, потом реализовать это не смогли. 8 лет назад решение о сносе отменили. Жильцов в доме пока еще нет. Это первая квартира, которую выставили на продажу. Но там есть пометка, что дом полностью без коммуникаций, и их нужно будет проложить за счет будущих владельцев, — рассказали в ЖРЭО Советского района.


Так же в ЖРЭО отметили, что хоть дом и планировали снести, но он не является аварийным, и там можно спокойно жить.


Аукцион пройдет 22 июня 2021 года.
Источник: Евгений Корнеевец
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]