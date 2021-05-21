+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Три белорусских "вора в законе" попали под украинские санкции. Два предприятия выведены

Под санкции в Украине подпали три белорусских "вора в законе", а два предприятия вышли из-под ограничений, сообщает Радио Свабода.

Три белорусских "вора в законе" попали под украинские санкции. Два предприятия выведены


Совет национальной безопасности и обороны Украины не продлил санкции против минского ОАО «Мир пива» (оно торговало с самопровозглашенной ДНР через Ростов и фигурировало в уголовном деле, открытом против автора соответствующей схемы торговли, гражданина Украины) и Мозырского спиртоводочного завода.

Это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных экономических и ограничительных мер. Указ был подписан 14 мая.

Санкции против двух белорусских предприятий были введены в мае 2018 года на три года, сейчас срок их действия закончился. Это означает, что уже в июне белорусские предприятия при желании могут возобновить свои отношения с украинскими партнерами.

Согласно указу президента Украины, на три года продлили санкции против российских печатных и онлайновых медиаресурсов и телеканалов, а также против компаний, занимавшихся программным обеспечением. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского заблокированы все их активы, полностью приостановлены торговые операции, аннулированы лицензии и запрещено участие в тендерах на закупку товаров и услуг. Все это на три года.

Одновременно под санкции - бессрочное блокирование активов и запрет любой деятельности в Украине - попали три известных белорусских вора в законе:

Павел Алексиевич (ALEKSEEVICH PAVEL, родился 14 ноября 1981 года в Беларуси, гражданин Беларуси, в криминальных кругах известен как Паштет)

Олег Герасимович (GERASIMOVICH OLEG, родился 1 марта 1974 года в Беларуси, гражданин Беларуси, известный в криминальных кругах как Олег Слуцкий и Муму).

Александр Кушнеров (KUSHNEROV ALEXANDER, родился 29 июля 1966 года в Беларуси, гражданин Беларуси, в криминальных кругах известен как Саша Кушнер и Саша Белорус).

Всего в санкционный список включены 138 юридических и 674 физических лица, связанные с агрессией России и уголовными кругами.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]