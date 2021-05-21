







Совет национальной безопасности и обороны Украины не продлил санкции против минского ОАО «Мир пива» (оно торговало с самопровозглашенной ДНР через Ростов и фигурировало в уголовном деле, открытом против автора соответствующей схемы торговли, гражданина Украины) и Мозырского спиртоводочного завода.





Это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных экономических и ограничительных мер. Указ был подписан 14 мая.





Санкции против двух белорусских предприятий были введены в мае 2018 года на три года, сейчас срок их действия закончился. Это означает, что уже в июне белорусские предприятия при желании могут возобновить свои отношения с украинскими партнерами.





Согласно указу президента Украины, на три года продлили санкции против российских печатных и онлайновых медиаресурсов и телеканалов, а также против компаний, занимавшихся программным обеспечением. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского заблокированы все их активы, полностью приостановлены торговые операции, аннулированы лицензии и запрещено участие в тендерах на закупку товаров и услуг. Все это на три года.





Одновременно под санкции - бессрочное блокирование активов и запрет любой деятельности в Украине - попали три известных белорусских вора в законе:





Павел Алексиевич (ALEKSEEVICH PAVEL, родился 14 ноября 1981 года в Беларуси, гражданин Беларуси, в криминальных кругах известен как Паштет)





Олег Герасимович (GERASIMOVICH OLEG, родился 1 марта 1974 года в Беларуси, гражданин Беларуси, известный в криминальных кругах как Олег Слуцкий и Муму).





Александр Кушнеров (KUSHNEROV ALEXANDER, родился 29 июля 1966 года в Беларуси, гражданин Беларуси, в криминальных кругах известен как Саша Кушнер и Саша Белорус).





Всего в санкционный список включены 138 юридических и 674 физических лица, связанные с агрессией России и уголовными кругами.