+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Чиновник просит ПВТ помочь с новой соцсетью «от Бреста до Владивостока»

Вчера ряду резидентов ПВТ пришло письмо на 33 листа от организации под названием «Концепция преемственного развития» с просьбой оказать содействие «инновационному проекту». Его цель: «создание концептуальной социальной сети www.vi.by, виртуального государства от Бреста до Владивостока, с электронным правительством, цифровой и финансово-кредитной инфраструктурой для бизнеса, образования, коммуникаций, развлечений и отдыха более 170 млн человек».


Автор проекта: замначальника отдела образовательной деятельности администрации ПВТ Александр Плащинский. В администрации ПВТ подчеркнули, что Парк не имеет отношения к этой инициативе и уже предупредил об этом ИТ-компании, получившие письмо, пішет dev.by. 

Александр Плащинский — замначальника отдела образовательной деятельности администрации ПВТ (август 2020 — по наст. время); директор Информационно-аналитического учреждения «Концепция преемственного развития». Закончил Высшую школу управления и бизнеса БГЭУ, Факультет международных отношений БГУ, Магистр Кингстонского университета. 6 лет работал в МИД. Преподавательский стаж — более 10 лет.

В письме Александр замечает, что «резиденты ПВТ на постоянной основе участвуют в реализуемых Парком инициативах, оказывают безвозмездную помощь учреждениям образования». И просит резидентов с «высоким уровнем корпоративной социальной ответственности» обратить внимание на свой проект. 

Проект этот состоит из двух этапов:

1. Публикация книги «Концепция преемственного развития и новый мировой порядок». Издать её планируется при спонсорской поддержке резидентов ПВТ. А сама книга «будет служить фундаментом виртуального государства, его AR-Конституцией (период реализации: июнь–август 2021 г.)»

В основу книги положена научно-исследовательская работа «Парадигма нового мирового порядка и евразийская интеграция: проблемы и перспективы». Которой вместе с Александром Плащинским занимались также Варвара Плащинская и директор Института Академии управления при президенте Леонид Мальцев. 

2. Создание цифровой платформы: «виртуального государства на основании Концепции преемственного развития (аналоговый формат), DigitalTwin, IoB, IoT и других технологий (цифровой формат)».
Автор проекта предлагает резидентам ПВТ финансово поддержать издание книги. Ориентировочная стоимость — 350 тысяч российских рублей (около $5 тыс.). Счёт для денежных переводов в письме прилагается.

О чём вообще эта книга


В предисловии, Александр Плащинский пишет, что сегодня в общество расколото. «Актуален вопрос: что нужно сделать, чтобы у представителей властных структур и „протестующих“, а это — один народ, граждане Беларуси, всё же появилась национальная идея, способная объединять, а не разъединять людей? Проект Концепции преемственного развития предлагает компромисс. В Год народного единства можно и нужно реструктурировать белорусское общество, объединить все прогрессивные силы и направить их социальную энергию на созидание единственно верного образа будущего».

Для этого проект «ставит перед собой сверхзадачи: объединить территории некогда единого Отечества, изначально в формате „виртуального государства“, консолидировать всех патриотов Отечества и оказать концептуальную поддержку будущему преемнику главы государства в деле формирования новой конфигурации власти в Евразии, на территории от Бреста до Владивостока».

Такой сильной фигурой Плащинский называет будущего вице-президента Республики Беларусь — «куратора сферы нацбезопасности».

При чём тут «преемственность»


Основная суть, как мы поняли, заключается в том, что по утверждению автора, Беларусь не разрушится только в том случае, если при смене власти будет соблюдаться эта самая преемственность, без «шоковых терапий» и связанных с ней социально-экономических потрясений. Государство же с  «переписанным прошлым», говорит автор, обречено на деградацию, а народ — на исчезновение.

Идеологическая концепция преемственного развития Беларуси должна, по мнению автора, выстраиваться так:

на основании традиционных культурных ценностей  Восточнославянской цивилизации;
духовно-нравственной основой концепции преемственного развития Беларуси является Христианство;
«геополитическим контуром, способным обеспечить преемственное развитие Беларуси, представляется идея Евразийской конфедерации (в духовном смысле — Святой Руси), которая, при задействовании мощного информационно-пропагандистского ресурса, способна обеспечить огромную социальную энергию, необходимую для реализации идеи преемственности. Внутренним контуром преемственного развития может послужить субструктура, состоящая на первоначальном этапе из общественных объединений, включая Федерацию профсоюзов Беларуси».
В качестве примера удачных преемников автор приводит главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Сирии Башара Асада как «волевых и сильных лидеров».

Далее автор предлагает:

включить в новую редакцию Конституции Республики Беларусь статус Вице-президента, который обеспечит нацбезопасность и социально-политическую преемственность;
материалы книги — использовать для разработки социальной сети нового типа: «виртуального государства» от Бреста до Владивостока; а также для того, чтобы разработать «ценностно ориентированную» учебную программу для беларуских вузов. Такая программа, как утверждает автор, уже запланирована в Международном университете «МИТСО».
Заканчивает своё письмо Александр Плащинский словами:

— При этом важно вновь подчеркнуть, что в Древней Руси великокняжеский престол в обязательном порядке передавался старшему сыну. Преемником традиционно считался старший сын. Он всегда помогал и, затем, шёл впереди отца. Взаимосвязь поколений и древнерусское «лествичное право» не позволяет рассмотреть устоявшуюся традицию иначе.

Мы уточнили у Администрации ПВТ, в курсе ли они рассылки и проекта. Нам ответили, что ПВТ не имеет отношения к «Концепции преемственного развития» и письму. И что всё это — частная инициатива сотрудника.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]