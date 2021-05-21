



Автор проекта: замначальника отдела образовательной деятельности администрации ПВТ Александр Плащинский. В администрации ПВТ подчеркнули, что Парк не имеет отношения к этой инициативе и уже предупредил об этом ИТ-компании, получившие письмо, пішет dev.by.





Александр Плащинский — замначальника отдела образовательной деятельности администрации ПВТ (август 2020 — по наст. время); директор Информационно-аналитического учреждения «Концепция преемственного развития». Закончил Высшую школу управления и бизнеса БГЭУ, Факультет международных отношений БГУ, Магистр Кингстонского университета. 6 лет работал в МИД. Преподавательский стаж — более 10 лет.





В письме Александр замечает, что «резиденты ПВТ на постоянной основе участвуют в реализуемых Парком инициативах, оказывают безвозмездную помощь учреждениям образования». И просит резидентов с «высоким уровнем корпоративной социальной ответственности» обратить внимание на свой проект.





Проект этот состоит из двух этапов:





1. Публикация книги «Концепция преемственного развития и новый мировой порядок». Издать её планируется при спонсорской поддержке резидентов ПВТ. А сама книга «будет служить фундаментом виртуального государства, его AR-Конституцией (период реализации: июнь–август 2021 г.)»





В основу книги положена научно-исследовательская работа «Парадигма нового мирового порядка и евразийская интеграция: проблемы и перспективы». Которой вместе с Александром Плащинским занимались также Варвара Плащинская и директор Института Академии управления при президенте Леонид Мальцев.





2. Создание цифровой платформы: «виртуального государства на основании Концепции преемственного развития (аналоговый формат), DigitalTwin, IoB, IoT и других технологий (цифровой формат)».

Автор проекта предлагает резидентам ПВТ финансово поддержать издание книги. Ориентировочная стоимость — 350 тысяч российских рублей (около $5 тыс.). Счёт для денежных переводов в письме прилагается.





О чём вообще эта книга





В предисловии, Александр Плащинский пишет, что сегодня в общество расколото. «Актуален вопрос: что нужно сделать, чтобы у представителей властных структур и „протестующих“, а это — один народ, граждане Беларуси, всё же появилась национальная идея, способная объединять, а не разъединять людей? Проект Концепции преемственного развития предлагает компромисс. В Год народного единства можно и нужно реструктурировать белорусское общество, объединить все прогрессивные силы и направить их социальную энергию на созидание единственно верного образа будущего».





Для этого проект «ставит перед собой сверхзадачи: объединить территории некогда единого Отечества, изначально в формате „виртуального государства“, консолидировать всех патриотов Отечества и оказать концептуальную поддержку будущему преемнику главы государства в деле формирования новой конфигурации власти в Евразии, на территории от Бреста до Владивостока».





Такой сильной фигурой Плащинский называет будущего вице-президента Республики Беларусь — «куратора сферы нацбезопасности».





При чём тут «преемственность»





Основная суть, как мы поняли, заключается в том, что по утверждению автора, Беларусь не разрушится только в том случае, если при смене власти будет соблюдаться эта самая преемственность, без «шоковых терапий» и связанных с ней социально-экономических потрясений. Государство же с «переписанным прошлым», говорит автор, обречено на деградацию, а народ — на исчезновение.





Идеологическая концепция преемственного развития Беларуси должна, по мнению автора, выстраиваться так:





на основании традиционных культурных ценностей Восточнославянской цивилизации;

духовно-нравственной основой концепции преемственного развития Беларуси является Христианство;

«геополитическим контуром, способным обеспечить преемственное развитие Беларуси, представляется идея Евразийской конфедерации (в духовном смысле — Святой Руси), которая, при задействовании мощного информационно-пропагандистского ресурса, способна обеспечить огромную социальную энергию, необходимую для реализации идеи преемственности. Внутренним контуром преемственного развития может послужить субструктура, состоящая на первоначальном этапе из общественных объединений, включая Федерацию профсоюзов Беларуси».

В качестве примера удачных преемников автор приводит главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Сирии Башара Асада как «волевых и сильных лидеров».





Далее автор предлагает:





включить в новую редакцию Конституции Республики Беларусь статус Вице-президента, который обеспечит нацбезопасность и социально-политическую преемственность;

материалы книги — использовать для разработки социальной сети нового типа: «виртуального государства» от Бреста до Владивостока; а также для того, чтобы разработать «ценностно ориентированную» учебную программу для беларуских вузов. Такая программа, как утверждает автор, уже запланирована в Международном университете «МИТСО».

Заканчивает своё письмо Александр Плащинский словами:





— При этом важно вновь подчеркнуть, что в Древней Руси великокняжеский престол в обязательном порядке передавался старшему сыну. Преемником традиционно считался старший сын. Он всегда помогал и, затем, шёл впереди отца. Взаимосвязь поколений и древнерусское «лествичное право» не позволяет рассмотреть устоявшуюся традицию иначе.





Мы уточнили у Администрации ПВТ, в курсе ли они рассылки и проекта. Нам ответили, что ПВТ не имеет отношения к «Концепции преемственного развития» и письму. И что всё это — частная инициатива сотрудника.