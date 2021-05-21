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Физики из США смогли превысить скорость света

Физики из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии и Университета Рочестера в Нью-Йорке смогли превысить скорость света, используя импульсы в горячей плазме



Таким образом, скорость света – 300 тысяч км в час, не является предельной скоростью во вселенной. Исследователям удалось оторвать электроны от потока ионов водорода и гелия светового поток, тем самым увеличив скорость световых импульсов. Меняя электромагнитные условия, физики научились корректировать скорость световых волн в плазме, то прибегая к ее замедлению до одной десятой от обычной скорости света в вакууме, то превышая скорость света на 30%, сообщает mk.ru со ссылкой на на sciencealert.com.

Это открытие позволит не только нарастить общие теоретические познания, но и понять действие сверхмощных лазеров. Такие установки можно применять в термоядерных реакторах и ускорителях частиц, не нанося ущерба окружающей среде.
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