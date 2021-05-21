Физики из США смогли превысить скорость света









Таким образом, скорость света – 300 тысяч км в час, не является предельной скоростью во вселенной. Исследователям удалось оторвать электроны от потока ионов водорода и гелия светового поток, тем самым увеличив скорость световых импульсов. Меняя электромагнитные условия, физики научились корректировать скорость световых волн в плазме, то прибегая к ее замедлению до одной десятой от обычной скорости света в вакууме, то превышая скорость света на 30%, сообщает mk.ru со ссылкой на на sciencealert.com.





Это открытие позволит не только нарастить общие теоретические познания, но и понять действие сверхмощных лазеров. Такие установки можно применять в термоядерных реакторах и ускорителях частиц, не нанося ущерба окружающей среде.