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Темпы эмиграции белорусов в Польшу выросли вдвое

За четыре месяца 2021 года вид на жительство в Польше уже получили около 5 тысяч белорусов.


О том, что в два раза возрос темп эмиграции белорусов в Польшу, сообщает «Наша Нiва» по данным местного издания Wyborcza.pl.

По данным польских СМИ, в январе-апреле 2021-го года вид на жительство в Польше получили примерно 5 тысяч белорусов. Большинство из эмигрировавших из Беларуси - это высококвалифицированные специалисты, в том числе сотрудники IT-сектора, выбравшие Польшу для релокации, пишет kp.by.

В целом, 2021-ый год уже отмечается для Польши ростом миграционных процессов. В 2020-ом году вид на жительство в Польше получили немногим менее 160 тысяч человек. Судя по темпам первого квартала 2021-го года, эта цифра возрастет до 210 тысяч.

- Среди иммигрантов в Польшу больше всего украинцев, но возросла и миграция из Беларуси, - сообщает статистику Wyborcza.pl.

Всего в 2019-ом году вид на жительство в Польше получили 9 тысяч белорусов. В 2020-ом году свыше 8 тысяч, что связывают с пандемией. В 2021-ом, исходя из темпов первого квартала, эта цифра может достичь и 15 тысяч видов на жительство в Польше для белорусов за год.
Источник: Надежда Бутович
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