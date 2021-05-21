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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

У основательницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой в СИЗО сильно ухудшилось зрение

Дочь Александра рассказывает, что мама больше не может писать письма.


У основательницы Press Club Belarus Юлии Слуцкой в СИЗО сильно ухудшилось зрение. Дочь Александра рассказывает, что медиаменеджерка больше не может писать письма, пишет ex-press.by.

"У нее непрекращающийся кашель, — говорит Александра Слуцкая. — Явно от сигарет, ведь все женщины в камере, кроме мамы, курят".
 
Силовики атаковали Press Club Belarus в декабре 2020-го. Среди задержанных и сын Юлии Слуцкой Петр. Все они признаны политзаключенными.

Фигурантов дела обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. 
"Результатов налоговой проверки до сих пор нет, — говорит Александра Слуцкая. — ...Ее просто приостановили. Следственных действий с участием мамы и брата и остальных коллег не проводится. То есть не происходит ничего, они просто сидят".
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